Эксклюзив 03 февраля 2024, 16:58 Роджер Уотерс: панк не умер! Он переедет в Россию? Писатель Беседин: Роджер Уотерс — один из последних панков эпохи Robin Lorentz-Allard / Aftonblad / Global Look Press

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Запад ополчился на сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по России и войне Израиля и Палестины. Но пока концерты легендарного музыканта отменяют, а звукозаписывающие студии отказываются с ним работать, Уотерс остается верен себе и идеологии настоящего рока, заметил писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — его прямая речь.

Мне нравятся такие рок-н-ролльные парни — те, кто никогда не прогибается. Да, рок-музыка — это великие песни, стадионные концерты, коллекционный винил, который будет крутиться вечно. Однако нельзя забывать о главном: рок — это, прежде всего, бунт, протест, вызов, а иначе он мертв, немыслим. К сожалению, с годами бунтарский дух рок-н-ролла уходит. И уходит, похоже, безвозвратно.

Это, в общем, то, что называют естественным старением. В конце концов, годы делают пенсионерами даже таких бессмертных и вечных кощеев, как «роллинг» Кит Ричардс.

К тому же лучше всего продается как раз-таки бунт — тот, что расфасован и завернут в яркую упаковку. Продюсеры, шоу-бизнес, медиаматрица, музыкальные корпорации подминают все под себя. Да и сами Мик, Пол, Роберт, Дэйв становятся частью истеблишмента, привыкая к сытой жизни. А персонажи вроде Боно изначально были заточены на конъюнктуру.

Но есть те, кто не забывает (пусть и я сейчас несколько идеализирую): рок-н-ролл — это средний палец, показанный в первую очередь сильным мира сего.

Sebastian Gabsch / Global Look Press

Таким, например, остается Джон Лайдон (он же Джонни Роттен). Любопытно, что в Sex Pistols этого гнилозубого паренька взяли из-за того, что он носил майку со словами I hate Pink Floyd. Во всяком случае, так гласит легенда. Не знаю, изменил ли свое мнение Джонни сейчас — но определенно должен был это сделать.

Потому что именно Роджер Уотерс — один из тех, кто когда-то создал величие PinkFloyd, — сегодня остается главным бунтарем против лицемерной матрицы либерально-рыночного дарвинизма и транскорпоративного истеблишмента.

Уже слышу ремарку: легко, знаете ли, бунтовать, когда у тебя сотни миллионов фунтов стерлингов на счетах. С одной стороны, да. А с другой — и не таких ведь ломали.

И вот мы узнаем, что в Германии, Англии, Франции отменяют концерты Роджера Уотерса, а крупнейшая звукозаписывающая компания BMG, по появившейся информации, прекращает сотрудничество с ним.

Tiago Caldas / Global Look Press

Прав был [Эдуард] Лимонов в своей блестящей книге «Дисциплинарный санаторий»: «В современном обществе необязательно отправлять неугодного элемента в концлагерь — достаточно просто оставить его без паблисити и работы».

Да, Уотерса настойчиво пытаются вытеснить отовсюду. За что? Он якобы одиозно высказывается о конфликте на Украине, а главное — о войне Израиля с Палестиной. Самые яростные критики даже называют Уотерса антисемитом.

Это все, конечно, вписывается в современную матрицу, где на тебя тут же навешивают мерзкие ярлыки, если ты имеешь собственное мнение. А Роджер, несомненно, всегда был независимой фигурой, насколько это в принципе возможно в мире музыки.

Steve Taylor / Global Look Press

Сегодня его пытаются изгнать из мира музыки и политики. К счастью, за десятилетия сверхуспешной карьеры и культового статуса Роджер создал себе что-то вроде подушки безопасности. Для того, чтобы продолжать высказывать свое мнение.

Быть согласным с ним или нет — это уже другой вопрос. Мне, например, не близки многие мнения и взгляды Роджера Уотерса. Но вот то, что он имеет смелость говорить от себя, говорить за себя и искать правду — это априори заслуживает максимального уважения. Да и песни он записал шикарные.

В общем, поклон, мистер Уотерс, вы один из последних панков эпохи! Так что, как пел ваш коллега Уотти Бьюкэн, продолжайте beatthebastards!

К слову, была информация, будто Роджер Уотерс может переехать в Россию. Это было бы сильно, очень сильно. Заодно бы напомнили, мистер Уотерс, уже российскому истеблишменту, как всерьез, по-настоящему, а не на словах бросить вызов однополярному миру. Бросить вызов и победить.