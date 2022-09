За что убили рэпера PnB Rock | 360°

Знаменитости 13 сентября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

Огнестрельное ранение стало причиной смерти 30-летнего рэп-исполнителя PnB Rock (настоящее имя Раким Аллен). На музыканта напал вооруженный грабитель в кафе Roscoe’s Chicken and Waffles в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на заявление капитана полиции Келли Муниза.

По словам правоохранителя, PnB Rock пришел в популярный в городе ресторан вместе с подругой. Пару встретил вооруженный злоумышленник, который потребовал у молодых людей отдать ему все ювелирные изделия. Когда рэпер отказался, подозреваемый открыл стрельбу.

«Он застрелил жертву и выбежал через боковую дверь к машине, на которой скрылся», — заявил Муниз. Пострадавшего рэпера доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.

Источники журналистов в правоохранительных органах США заявили, что злоумышленник знал, куда идет исполнитель: девушка PnB Rock часто публиковала в социальных сетях фото с геолокацией ресторана.

Опасная профессия

На убийство рэпера отреагировали его коллеги. Исполнительница Никки Минаж призвала всех артистов и их близких отказаться от публикации геолокации.

«После того, что случилось с Pop Smoke, нам, рэперам, и нашим близким стоило навсегда забыть о том, чтобы постить свою локацию в соцсетях. С ним было так приятно работать. Соболезную его маме и семье», — написала она.

Сотрудничавший с погибшим исполнитель Smokepurrp поблагодарил PnB Rock за помощь на его пути к славе.

«Это один из лучших и самых талантливых людей, которых я встречал в индустрии. Я знаю, что вы уже неоднократно об этом слышали, но быть рэпером — это одна из самых опасных профессий. Ты будешь жить вечно через свою музыку и людей, которых ты коснулся», — написал он.

PnB Rock занялся музыкой в 19 лет. Его впечатлил альбом Дрейка Take Care. Свои треки молодой исполнитель продвигал через платформу Soundcloud и заработал достаточную популярность.

Слава пришла к нему в 2015 году, а главный хит рэпера Selfish попал в топ-100 чарта Billboard. Последними работами исполнителя стали альбом Soundcloud Daze, а также он участвовал в записи к двум песням саундтрека к фильму «Форсаж 8».

