Знаменитости 03 января 2024, 23:26 Проклятие сериала «Глухарь». Кто из актеров умер после завершения съемок Умер 16-й актер из сериала «Глухарь» Петр Черняев Pxhere

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Умер киновед и актер Петр Черняев. Ему было 70 лет. Актер стал 16-м участником криминального сериала «Глухарь», который ушел жизни после завершения проекта. Череда смертей породила слухи о проклятии вокруг ленты. Некоторые участники съемок умерли довольно молодыми и при странных обстоятельствах.

О смерти Петра Черняева стало известно 3 января. Он снялся в множестве российских сериалов, в том числе «Интерны», «Глухарь», «След», «Ранетки» и «Склифосовский».

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Всего в фильмографии актера более 140 работ. Последним его проектом стала военная драма «Танки брода не ищут». Премьера фильма должна состояться в этом году.

Актер стал далеко не первым в списке участников сериала «Глухарь», ушедших из жизни в последние годы. Всего насчитывается более 10 имен. Перед Черняевым в конце декабря умер актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных. Причиной смерти стал инфаркт. Мужчине было 43 года.

Кто еще из актеров «Глухаря» ушел из жизни

Вячеслав Титов и Анатолий Отраднов

Сразу после завершения сериала в 2011 года умер актер Вячеслав Титов. Его нашли мертвым в своей квартире в Москве с целлофановым пакетом на голове. Мужчину убил его знакомый в результате конфликта, сообщил NEWS.ru.

В «Глухаре» Вячеслав Титов сыграл наркодилера Олега Шилкина по прозвищу Шило. Кроме того, он известен по ролям в кинолентах «Ирония судьбы. Продолжение», «Московская сага» и «След».

РИА «Новости»

Спустя месяц после убийства Титова, в январе 2012-го, на улице без сознания, денег и телефона нашли актера Анатолия Отраднова. Его госпитализировали, но откачать врачам мужчину не удалось. Всего месяц актер не дожил до своего 30-летия.

Артист скончался от отравления алкоголем, в который кто-то добавил сильный нейролептик клозапин, сообщила «Газета.Ru». СК возбудил уголовное дело, но причастных к смерти Отрадного так и не нашли.

Актер снимался не только в «Глухаре», но и других известных сериалах, среди которых «Интерны», «Универ», «Зайцев+1», «Чужая», «Солдаты» и «Час Волкова».

Сергей Шарошкин и Сергей Заботин

Весной 2012 года ушел из жизни еще один участник сериала «Глухарь» — 41-летний актер Сергей Шарошкин. В его руках взорвалась граната. Откуда и зачем кто-то вообще принес в дом опасное устройство, неизвестно до сих пор.

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В следующем году по пути на кастинг от сердечного приступа в возрасте 76 лет скончался Сергей Заботин. Помимо «Глухаря», его можно было увидеть в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кулагин и партнеры», «Улицы разбитых фонарей» и других лентах.

Дмитрий Проданов и Сергей Бездушный

Спустя два года смерть настигла еще одного участника «проклятого» сериала — Дмитрия Проданова. Актер заразился инфекцией и не смог побороть недуг. От неизвестной болезни в 2017 году скончался и 53-летний Сергей Бездушный.

Сергей Таланов и Михаил Фатеев

В 2018 году ушли из жизни сразу два актера из сериала «Глухарь» — заслуженный артист России Сергей Таланов и актер Максим Фатеев.

Первый умер в возрасте 57 лет из-за проблем с сердцем. А Фатеева нашли мертвым в следственном изоляторе. Туда он попал по подозрению в попытке совратить подростка. Актеру было 44 года.

РИА «Новости»

Дарья Егорычева, Ольга Вяликова, Александр Числов

Еще трех участников рокового сериала не стало в 2019 году. В феврале после долгой борьбы с раком легким умерла 37-летняя актриса Дарья Егорычева. В июле скончалась 65-летняя актриса Ольга Вяликова.

Спустя месяц не стало актера Александра Числова. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Александр Дубовицкий, Владимир Яковлев, Дмитрий Гусев

Сразу три актера сериала умерли в 2021 году: Александр Дубовицкий, Владимир Яковлев и Дмитрий Гусев.

О том, что Дубовицкий ушел из жизни, стало известно лишь спустя три недели после его смерти — когда его тело нашли и опознали в морге. В августе скончался 62-летний актер Владимир Яковлев, а в январе в своем авто нашли мертвым Дмитрия Гусева.