Эксклюзив 27 декабря 2023, 15:32 «Принципиальный момент». Адвокат связал приговор блогеру Хилми со скандалом вокруг «голой» вечеринки Адвокат Ерохин: приговор Хилми связан со скандалом вокруг вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Адвокат треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) Константин Ерохин признался, что не понимает, зачем было отправлять его подзащитного в колонию. В беседе с «360» он отметил, что блогер, обвиненный в распространении порнографии, раскаялся и сам удалил запрещенные материалы. Кроме того, Хилми отказался бежать из страны.

«Мы, конечно, рассчитывали на другое — и достаточно обоснованно, потому что есть практика. <…> Но прокуратура, несмотря на все доказательства, которые мы собрали, <…> заглаживание вины, финансирование фонда „За нравственность“ и фонда Иоанна Кронштадтского, помогающего наркозависимым, несмотря на явку с повинной, решила, что лучше, со слов прокурора, „его ограничить хотя бы ненадолго“. Непонятно просто, от чего ограждать общество, какие доводы?» — задался вопросом адвокат.

Реклама

Он добавил, что у блогера за 2023 год не было никакого провокационного контента, он добровольно удалил запрещенный аккаунт и фотографии. Ерохин связал достаточно суровый приговор со скандалом вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«В таких условиях любые послабления людям, которые хотя бы плюс-минус попадают в категорию тех, кто был на этой вечеринке, будут рассматриваться как слабость. <…> Если уж у нас самые известные извиняются, значит, видно, за вопросом следят. <…> Как мы уже сейчас понимаем, любые послабления будут рассматриваться не как нормальная законодательная работа, а как потворство. Кто-то получает, видимо, скрытое наслаждение от того, что людей сажают в тюрьму», — заметил адвокат.

«Говорят, надо было склонять его к побегу»

Защитник признался: его обвиняют в том, что он не склонил Хилми к побегу.

«Ему много раз предлагали уехать, но он свою страну любит и от этого категорически отказался. <…> Мне сейчас говорят, что я ему помешал уехать, но это абсолютно его позиция. Говорят, надо было склонять его к побегу. Но мы, адвокаты, не можем, мы делаем нашу работу», — заключил юрист.

По его словам, осужденный стойко отнесся к приговору — сам Ерохин «переживал больше».

Это просто был принципиальный момент. Не скажу, что это борьба добра со злом, но это какая-то борьба нормальной человеческой логики, какого-то принятия <…> Я сам многодетный отец. Я не пропагандирую ЛГБТ*, мне это не нравится, я понимаю, что это может вредить моим детям. Но при этом надо оставаться разумным человеком, надо идти от личности, от человека. Константин Ерохин адвокат блогера Хилми Форкса

Адвокат заявил, что Хилми Форкс уже полгода зарабатывает деньги своими песнями, у него «большой достаток», он ИП, его песни есть на всех площадках. По мнению Ерохина, «человек исправился», раз не продолжает заниматься «всем этим». Мать блогера — инвалид Чернобыля, ее станет некому поддерживать, посетовал собеседник «360». Он признался, что делает большую ставку на апелляцию.

Приговор, скорее всего, вступит в силу после Нового года, а пока осужденный останется в СИЗО.

Треш-блогер получил три года колонии. Приговор вынес московский суд. Форкса признали виновным в изготовлении порнографических материалов со своим участием и размещении их в Сети.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.