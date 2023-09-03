Знаменитости 03 сентября 2023, 18:24 Позвонил «морг Коломенский». Как мошенники жестоко обманули семью Алексея Янина Жена Алексея Янина: звонок о смерти мужа поступил якобы от «морга Коломенского» Скриншот видео

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В субботу, 2 сентября, поклонников и коллег актера Алексея Янина поразила новость о его смерти. Было известно, что артист тяжело болел и боролся с последствиями инсульта, который перенес еще в 2015 году. Многие успели выразить соболезнования. И внезапно вечером того же дня выяснилось, что Янин жив, а его семью обманули. Подробности супруга артиста раскрыла в воскресенье, опубликовав подробный рассказ о событиях минувшего дня.

Как поступали звонки жене и родителям Янина

Дарья Янина пояснила, что до 31 августа ее муж находился в реабилитационном центре. Там у него начались судороги, из-за чего актера сначала доставили в Люберецкую больницу, а вечером 1 сентября — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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«Утром 2 сентября мне поступил звонок с незнакомого мобильного номера. Затем с городского номера позвонили родителям Леши: девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Леши», — пояснила она.

После получения такой информации родители Янина позвонили Дарье. Семья связалась с Российским академический молодежным театром. После этого в Telegram-канале РАМТ появилась новость о смерти артиста, которую тут же подхватили СМИ.

Историю со смертью Леши мошенники поддерживали до трех часов дня: звонили, давали номер его медицинской карточки, говорили, что тело спустят в морг только к вечеру. Дарья Янина супруга Алексея Янина

Звонок от «морга Коломенского»

На фоне этой странной информации мать актера перезвонила по номеру, с которого поступил звонок утром. В ответ девушка снова подтвердила факт смерти и сослалась на сильную занятость.

«Мы заподозрили неладное, и я решила проверить, какой номер звонил мне утром. Посмотрела в приложении, незнакомый номер был записан как „Морг Коломенский“. Это еще больше смутило сотрудников ритуальных услуг», — отметила Дарья Янина.

По ее словам, после этого семья самостоятельно вышла на связь с главным врачом НИИ Сергеем Петриковом и получила опровержение. Тогда она сразу же поехала к больницу и попала в палату реанимации, где находился ее муж. В тяжелом состоянии, но живой.

«Позднее со мной также связался Сергей Петриков. Он рассказал, что в НИИ провели внутреннее расследование и выяснили: звонок поступил не от сотрудников. Номера принадлежали мошенникам», — уточнила Янина.

В больнице установили, что от действий злоумышленников пострадала еще одна семья, которой также позвонили и сообщили о смерти близкого.

Жена актера добавила, что руководство НИИ подало заявление в полицию. Она выразила надежду, что мошенников найдут и привлекут к ответственности.

«На сегодняшний день состояние Леши не изменилось», — заключила женщина.

«Тихонько кричим „ура“, чтобы не спугнуть»

Представители РАМТ накануне вечером также опубликовали заявление, прояснив ситуацию.

«Сотрудники института Склифосовского подтвердили, что Алексей Янин жив, в тяжелом состоянии в реанимации, но жив. Поэтому мы тихонько, чтобы не спугнуть, изо всех сил кричим „Ура!“» — поделились сотрудники театра.

Они пожелали Янину здоровья и попросили прощения за то, что ввели всех в заблуждение. Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно, добавили они.

«Спасибо за сочувствие и сопереживание! И еще раз — сил и здоровья Алексею», — заключили в РАМТ.