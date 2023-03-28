Эксклюзив 28 марта 2023, 03:37 «Постоянно искал что-то новое». Блогер Банайщик рассказал о начале своего пути в соцсетях Блогер Банайщик: первые заработанные на видео деньги потратил на погашение кредита Телеканал «360»

Читать 360tv в

Известный блогер Александр Банайщик начинал свой путь с провокационных роликов, которые помогли ему засветиться в социальных сетях. А первые заработанные деньги он потратил на погашение кредита на телефон. Об этом молодой человек рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Блогер вспомнил, что начинал снимать видео во время учебы в вузе. Тогда он взял в кредит только вышедший iPhone 7 Plus. Первые заработанные на контенте деньги молодой человек потратил на закрытие займа. Сейчас Банайщик продолжает получать высшее образование, но направление он сменил.

Реклама

«Я продолжаю сейчас учиться на инженера. Я учился в военном вузе, но на втором курсе отчислился и пошел другим путем. Потом поступил в инженерный вуз на заочное отделение и скоро буду закачивать его», — поделился блогер.

Вспоминая начало своей блогерской деятельности, молодой человек отметил, что снимал и социальные видео, и вайны, но известность ему принесли пранки.

«Я снимал все. Если посмотреть мою ленту, у меня есть и социалки, и вайны, просто я начинал с пранков и это был такой контент, благодаря которому я хорошо засветился в социальных сетях», — рассказал Банайщик.

Он отметил, что до сих пор люди узнают его именно по тем роликам. При этом сам блогер не считает свои видео пранками, Банайщик называет их провокационными роликми.

«Я искал, постоянно пробовал что-то новое, смотрел у других ребят кто, что снимает, и как-то в один момент попробовал снять что-то связанное и с пранком. Хотя я на самом деле не называю свой контент „пранки“, потому что пранки — это полностью розыгрыш над людьми. Я больше делал именно провокационные моменты, что-то вызывающее», — отметил блогер.

Сейчас, по его мнению, для привлечения аудитории вайны уже не срабатывают так, как раньше. Они отошли на другой план, поскольку люди привыкли к быстрому контенту. После TikTok людям хватает 15-20 секунд для того, чтобы понять нравится им видео или нет, отметил Банайщик.

Говоря о своих дальнейших планах, молодой человек отметил, что это точно будет YouTube-канал и продвижение в соцсетях. Он не исключил работу на телевидении.