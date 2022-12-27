Эксклюзив 27 декабря 2022, 05:43 «Подумал, что это труп». Запашный рассказал о чудесном спасении воздушной гимнастки после падения с 12 метров Эдгард Запашный: воздушная гимнастка упала на манеж с 12 метров, не получив даже царапин YouTube

Читать 360tv в

Артист цирка — очень опасная профессия, которая сопряжена с большим риском для здоровья. Но настоящие чудеса случаются, даже если в них трудно поверить. Об этом в программе «Тет-а-тет с Марусей» в интервью Марусе Михейчик рассказал народный артист России, Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«Я видел, как семь лет назад во время представления на манеже цирка упала девочка с 12-метровой высоты. Она упала, и я подумал, что это труп. Она не потеряла сознание. Мы отвезли ее в больницу, при обследовании у нее не нашли ни одной травмы. Такое ощущение, что она приземлилась на мат или ее поймали, но она приземлилась ровно на манеж. И я в это чудо до сих пор не могу поверить. А я это видел своими глазами», — поделился Запашный.

Реклама

Дрессировщик не может объяснить, как это произошло. Но еще больше его удивило, как та же артистка цирка снова недавно упала. На этот раз она сломала себе бедро. По словам Запашного, к травматизму в цирке невозможно привыкнуть — это случается раз в месяц или раз в несколько месяцев.

Реклама

«Мышцы или сухожилия порвались, кто-то упал, кого-то тигр зацепил. Но ведь мы работаем на самом высоком уровне. Когда ты держишь супер артистов, которые не позволяют себе работать хуже остальных, которые каждый день делают рекордные, опасные трюки, без страховки, это все на грани. И именно это зритель и ценит, потому что у нас аншлаги. И зритель увидит что-то, чего нет в мире, он увидит самое лучшее», — подытожил директор Большого Московского цирка.