Эксклюзив 28 апреля 2023, 21:53 Подростковый фетишизм. Кто мог украсть жилетку Князя из «Короля и Шута» Художник Бастер: на выставку «КиШа», где украли жилетку, в основном приходили подростки Соцсети

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Жилетку Князя (Андрея Князева) из «Короля и Шута» украли с выставки на «Винзаводе» в Москве. Автор книги «Типа панки», который организовал ее презентацию и автограф-сессию именно в день кражи в секции советского панка, дизайнер, художник Миша Бастер в беседе с «360» рассказал подробности случившегося.

По данным СМИ, жилетку рокера украли в четверг, 27 апреля. Именно в этот день у Бастера состоялась презентация книги. В помещении набилось много народа. Художник предположил, что именно этим воспользовался злоумышленник и украл вещь.

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В помещении было две выставки: одну с направлением советского панка курировал Бастер, другая посвящена панк-культуре с иностранной и прочей тематикой. На этаже художник и его помощники присматривали за вещами. По его словам, было «все более-менее серьезно». Выставка, посвященная «КиШу», в зону его ответственности не входила.

«Что там происходит, я, честно, не знаю. Знаю, что там какая-то мультимедийная [выставка], я даже туда не заходил, не смотрел. Что там есть какие-то вещи. И после, скажем так, мероприятия своего мы стояли на улице, и тут — раз! — подъехала полиция, организаторы засуетились», — пояснил Бастер.

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Панки-пенсионеры и школьники-фетишисты

У самого художника были списки гостей выставки. На мероприятие люди приходили по регистрации. Он пояснил, что публика на двух экспозициях была абсолютно разная. Аудитория его выставки более возрастная. А вот на выставку «КиШа» приходили в основном подростки.

«У нас разная публика абсолютно: у нас — возрастная в основном, взрослые такие панк-пенсионеры, а у них школота 15-летняя — фанаты группы, соответственно. Другой возраст, другие приоритеты. Естественно, они более фетишисты, чем наша публика. Ну и, видимо, кто-то просчитал эти ходы и зарегистрировался. А я как бы всех знал. А знаю я очень много в своей субкультуре, я списки эти составлял и, можно сказать, облегчил работу организаторам. У них появились какие-то зацепки — хотя бы кто просочился по билетам, прошел по спискам. По крайней мере, это не наша публика, она просто не заинтересована в этом. Они не поклонники группы», — уточнил Бастер.

РИА «Новости»

Своими списками он фактически помог отсечь какой-то круг подозреваемых. Также, по словам художника, в районе выставки везде работали видеокамеры, которые зафиксировали подозрительных лиц. С ними, предположительно, и будут работать правоохранители.

Мои панк-пенсионеры единственное, что сделали, — поселфились на фоне следовательской машины и получили свою дозу хулиганских удовольствий, раздражая полицейских. Здесь вопрос фетишизма подросткового. Это жилетка рок-идола, соответственно, внимание и ценность у нее совсем другая. Миша Бастер художник

Бастер выразил надежду на то, что укравших жилетку хулиганов все-таки найдут. Регистрационные списки должны в этом помочь.