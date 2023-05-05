Эксклюзив 05 мая 2023, 15:38 Отвращение и неприятие трусости. Почему шутки сбежавших комиков не смешат россиян Писатель Беседин: выступления комиков вроде Руслана Белого выглядят гадко Комик Руслан Белый / Соцсети

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Комик Руслан Белый — пять лет отслуживший по контракту в российской армии, имеющий звание капитана и медаль «За отличие в военной службе» третьей степени — во время выступления в Казахстане выразил негодование: мол, его казахстанским коллегой Нурланом Сабуровым на родине гордятся, а вот самого Белого, уехавшего из России после начала спецоперации, россияне не уважают. Почему так сложилось — писатель Платон Беседин объяснил в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Вездесущая Сеть выдала в эфир выступление известного комика Руслана Белого. Человека, на котором во многом стоял стэндап-юмор в России. Правда, сам Руслан после начала СВО находится далеко за пределами страны.

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И вот в одном из своих выступлений Белый, пусть и в шутливом тоне, возмущается: как же так — отчего россияне столь негативно относятся к тем, кто уехал из России?

Следовательно, под каток осуждения попадает и сам Руслан. Причем тон выступления у него шутливый, но чувствуется все же в высказывании некоторая горечь. И непонимание: мол, а нас-то за что?

В качестве обратного примера Белый приводит шоумена Нурлана Сабурова. Тот уехал из Казахстана — и ничего ему за это не было, как говорится. Более того, подчеркивает Белый, казахи гордятся тем, что Сабуров их, родненький.

Вообще, конечно, казахстанские комики в России — отдельная, довольно-таки успешная история. В одном только КВН они оставили весьма серьезный след.

Была легендарная команда КВН «Казахи» (она, впрочем, сменила немало названий). Позднее чемпионами стала «Спарта» из Астаны. Ну, а один из самых медийных людей сегодня — Азамат Мусагалиев, выступавший за «Сборную Камызякского края по КВН». Он тоже казах. Сейчас в его стиле работает фронтмен команды «Джентльмены удачи» из Кургана. В общем, есть что вспомнить.

Нурлан Сабуров / «ВКонтакте»

Но возвращаемся к Руслану Белому. И отвечаем ему: отчего так?

Все, на самом деле, просто. Тот же Нурлан Сабуров, как и другие комики с постсоветского пространства, не высказывается — или крайне редко — о родных странах. Чаще, наоборот, бывает, что юмористически-критические стрелы летят в русских.

Был такой Идрак, помните? Шутку его, после которой разгорелся скандал, озвучивать не стану, но русофобии от нее разило прилично.

Комики же вроде Руслана Белого обязательно палят в сторону Советского Союза, России, русских, как бы отделяя себя от них, выставляя лучше, ярче, талантливее. Смотрится гадко. Но это в принципе черта некоторых наших людей, которые, перебравшись за границу, усиленно открещиваются от своих корней. В случае же сбежавших после СВО отвращение усиливается еще тем, что есть банальное неприятие трусости. Мы остались, а ты пятками засверкал. Это как вообще?

Но есть и более глубинный аспект. Россия априори претендует на свою самость, на собственную идентичность — и тот, кто не понимает этого, выпадает из общероссийского контекста.

Потому что Россия — страна-цивилизация, у нее свой путь и своя идея, а тот, кто вываливается из этого, автоматически, на уровне подсознания, воспринимается не только как изменник, но и как не слишком умный человек.

«ВКонтакте»

Особенно если до этого он зарабатывал в своей стране и без нее никогда бы не состоялся. К слову, на качестве, скажем так, творческого продукта бегства и истерики отражаются тоже — он становится слишком поверхностным и ядовитым. Настолько, что, похоже, отравляет самих авторов.

Так что есть свои плюсы в том, что такие персонажи находятся где-то там, а не среди нас. Главное — чтобы там они и оставались.