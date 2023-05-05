05 мая 2023, 15:38
Отвращение и неприятие трусости. Почему шутки сбежавших комиков не смешат россиян
Писатель Беседин: выступления комиков вроде Руслана Белого выглядят гадко
Комик Руслан Белый — пять лет отслуживший по контракту в российской армии, имеющий звание капитана и медаль «За отличие в военной службе» третьей степени — во время выступления в Казахстане выразил негодование: мол, его казахстанским коллегой Нурланом Сабуровым на родине гордятся, а вот самого Белого, уехавшего из России после начала спецоперации, россияне не уважают. Почему так сложилось — писатель Платон Беседин объяснил в колонке для «360».
Далее — прямая речь.
Вездесущая Сеть выдала в эфир выступление известного комика Руслана Белого. Человека, на котором во многом стоял стэндап-юмор в России. Правда, сам Руслан после начала СВО находится далеко за пределами страны.
И вот в одном из своих выступлений Белый, пусть и в шутливом тоне, возмущается: как же так — отчего россияне столь негативно относятся к тем, кто уехал из России?
Следовательно, под каток осуждения попадает и сам Руслан. Причем тон выступления у него шутливый, но чувствуется все же в высказывании некоторая горечь. И непонимание: мол, а нас-то за что?
В качестве обратного примера Белый приводит шоумена Нурлана Сабурова. Тот уехал из Казахстана — и ничего ему за это не было, как говорится. Более того, подчеркивает Белый, казахи гордятся тем, что Сабуров их, родненький.
Вообще, конечно, казахстанские комики в России — отдельная, довольно-таки успешная история. В одном только КВН они оставили весьма серьезный след.
Была легендарная команда КВН «Казахи» (она, впрочем, сменила немало названий). Позднее чемпионами стала «Спарта» из Астаны. Ну, а один из самых медийных людей сегодня — Азамат Мусагалиев, выступавший за «Сборную Камызякского края по КВН». Он тоже казах. Сейчас в его стиле работает фронтмен команды «Джентльмены удачи» из Кургана. В общем, есть что вспомнить.
Но возвращаемся к Руслану Белому. И отвечаем ему: отчего так?
Все, на самом деле, просто. Тот же Нурлан Сабуров, как и другие комики с постсоветского пространства, не высказывается — или крайне редко — о родных странах. Чаще, наоборот, бывает, что юмористически-критические стрелы летят в русских.
Был такой Идрак, помните? Шутку его, после которой разгорелся скандал, озвучивать не стану, но русофобии от нее разило прилично.
Комики же вроде Руслана Белого обязательно палят в сторону Советского Союза, России, русских, как бы отделяя себя от них, выставляя лучше, ярче, талантливее. Смотрится гадко. Но это в принципе черта некоторых наших людей, которые, перебравшись за границу, усиленно открещиваются от своих корней. В случае же сбежавших после СВО отвращение усиливается еще тем, что есть банальное неприятие трусости. Мы остались, а ты пятками засверкал. Это как вообще?
Но есть и более глубинный аспект. Россия априори претендует на свою самость, на собственную идентичность — и тот, кто не понимает этого, выпадает из общероссийского контекста.
Потому что Россия — страна-цивилизация, у нее свой путь и своя идея, а тот, кто вываливается из этого, автоматически, на уровне подсознания, воспринимается не только как изменник, но и как не слишком умный человек.
Особенно если до этого он зарабатывал в своей стране и без нее никогда бы не состоялся. К слову, на качестве, скажем так, творческого продукта бегства и истерики отражаются тоже — он становится слишком поверхностным и ядовитым. Настолько, что, похоже, отравляет самих авторов.
Так что есть свои плюсы в том, что такие персонажи находятся где-то там, а не среди нас. Главное — чтобы там они и оставались.
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