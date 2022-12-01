Эксклюзив 01 декабря 2022, 03:38 «Плохая репутация». Dino MC 47 объяснил, почему в России рэперов считают клоунами Dino MC 47: российские слушатели считают рэперов клоунами из-за плохой репутации Телеканал "360"

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Хип-хоп артист, автор песен Dino MC 47 (Тимур Кузьминых) в программе «Тет-а-тет с Марусей» в интервью Марусе Михейчик заявил, что в России сложилось превратное мнение о рэп-культуре. По его мнению, рэп-исполнителей не относят к числу серьезных музыкантов.

«В России, но это мое субъективное мнение, у рэпа плохая репутация. Рэперы, они как будто клоуны: в яркой одежде, пьют, употребляют запрещенные вещества. И большинство аудитории так всех и воспринимают. То есть, никто глубоко в тексты не вдумывается. Хотя есть гениальные исполнители, которые пишут крутые тексты. Но общая репутация у этой субкультуры хулиганская», — поделился Кузьминых.

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Несмотря на то, что в России рэп не воспринимают так, как хотелось бы Dino MC 47, он не собирается никуда уезжать. Для артиста Россия — это место, где находится его семья, друзья, близкие.

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«Когда начали происходить всем известные события, мне предлагали уехать из страны. Но ехать мне некуда. Ведь куда бы ты ни уехал, ты везде возьмешь с собой себя. Мне было бы максимально некомфортно находиться в другом месте. Я хочу, чтобы у нас все было нормально. Хочу быть полезным для своей страны», — подытожил Кузьминых.

Dino MC 47 — бывший участник российского хип-хоп альянса «DРЕМУЧИЕ», с 2008 года развивает сольную карьеру. Является соучредителем благотворительного фонда «Крылья твоей души».