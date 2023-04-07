Эксклюзив 07 апреля 2023, 13:21 Пьяный Емельяненко справил нужду в Кольцове, но долетел до Москвы. Очевидица выходки опровергла версию полиции Блогер Данилова: полиция сказала неправду о правонарушении Емельяненко в аэропорту

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Очевидица, блогер Анна Данилова заявила, что полиция проигнорировала выходку боксера Александра Емельяненко в аэропорту Кольцово. Вместо того, чтобы задержать пьяного справившего нужду спортсмена, правоохранители сфотографировались с ним и пустили в самолет, рассказала она «360».

Нетрезвый пассажир

В аэропорту объявили о посадке на рейс из Екатеринбурга в Москву, девушка пришла одна из последних. Когда спускалась по лестнице, встретила в переходе из полетной зоны в автобус пьяного мужчину.

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«Я не фанат боев, и не знала, кто это, подумала, что какой-то „товарищ из Тагила“. Он был весь очень побитый, все лицо, очень пьяный, от него пахло. Стоял, качался», — рассказала она.

К мужчине подошел охранник и спросил, почему он справил в аэропорту нужду. В это время Анна Данилова вошла в автобус и вместе с другими пассажирами стала ждать, когда его снимут с рейса и задержат.

«Он вышел на улицу, у них началась разборка, которую слышали все пассажиры — все сидели в автобусе, никто не выбегал и не фотографировал», — сказала она.

Фотосессия в аэропорту

Сотрудники аэропорта вызвали еще двух охранников, забрали его посадочный талон. Пьяный мужчина резко вырвал его обратно и выкрикнул угрозы, а потом вошел в автобус. Спустя время подъехали сотрудники полиции и вместо того, чтобы забрать дебошира, пожали ему руку и начали фотографироваться.

«Нетрезвые люди не допускаются в самолет. А он расстегнул ширинку и пописал прямо у лифта при всех плюс ничего не соображал. Он еле-еле ходил, создавалось ощущение, что человеку нужна срочная медицинская помощь», — сказала девушка.

В Москву Александр Емельяненко все-таки улетел. Он вошел в самолет последним, сел в хвосте и после взлета пошел к стюардессам за алкоголем. В остальном полет прошел без происшествий. В столичном аэропорту боксер попросил о помощи, и ему дали тележку — он почти не мог ходить самостоятельно.

Широкая огласка

Пассажиры рассказали об этом случае в соцсетях, о нем написали в СМИ, менеджер Никита Бурчак все подтвердил и сам боксер принес через него извинения. Сама девушка показала видео, на котором боксер с трудом передвигался и фотографировался с людьми в форме. Но правоохранители озвучили свою версию.

«Полицейские дали опровержение, заявили, что этого не было. Сказали, якобы они разгоняли толпу фанатов во время фотосессии, но это неправда. Произошло совсем по-другому», — сказала она.

Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу заявила сайту «Чемпионат», что полицейских вызвали из-за столпившихся у автобуса людей — они фотографировались с боксером. Оснований для проверки, нарушений административного или уголовного кодекса правоохранители не обнаружили.