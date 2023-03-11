Эксклюзив 11 марта 2023, 13:42 Первоканальный тихушник. Как русофоба Васильева чуть не вернули в «Модный приговор» «Голос Мордора»: Первый канал захотел по-тихому вернуть в эфир русофоба Васильева РИА «Новости»

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В Сети разгорелся скандал после намека от Первого канала на возвращение ведущего Александра Васильева в программу «Модный приговор». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в беседе с «360» предположил, что бурные обсуждения начались неспроста.

Далее — его прямая речь.

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Несмотря на поспешно сделанные опровержения, возобновление его работы все же планировалось. Причем очень тихо и технично, будто ничего и не было. А зрителям бы сказали про высокую популярность передачи.

Деньги не пахнут. Эта аксиома актуальна для руководства Первого, и для самого Александра Васильева.

После начала спецоперации на одном из главных телеканалов мало что поменялось. Руководство канала, явно переступив через себя любимых, решилось на выход нескольких патриотических передач и концертов. Но этим, похоже, все и ограничилось. На Первом канале вернулись к принципу «бизнес есть бизнес».

Еще недавно ходили слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант». Что-то мне подсказывает, что и тут не было дыма без огня. Просто кто-то вовремя дал отпор продюсерам.

Что касается Васильева — он тоже не собирается бросать свои российские заработки. Ведь его основные доходы именно в РФ, а не в Литве, перед которой сделал столько реверансов в феврале–марте прошлого года. Там он никому не нужен, поэтому и заработка нет. Русофобов там и без него хватает.

Поэтому Васильев спокойно зарабатывает в России. Тем более что нужные люди смотрят на это сквозь пальцы.

Даже в отсутствие эфирного времени у Васильева есть способы заполучить деньги россиян. В Москве у него магазинчик и кафе. Даже лекции в Калининграде случаются. Правда, аудитория уже не такая большая, как во времена «Модного приговора».

По-хорошему, господин Васильев уже давно должен был пополнить ряды иноагентов, а его российские источники дохода поубавлены. Но он по-прежнему — и непонятно, почему — чувствует себя совершенно спокойно. Видимо, есть какой-то высокий покровительъ. По-другому это сложно объяснить.

И пускай о двуличии Васильева заговорили только сейчас, спустя год после его русофобских заявлений. Прощать такое нельзя и реагировать необходимо. Также это относится и к Первому каналу.