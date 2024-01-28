Знаменитости 28 января 2024, 15:22 Первые в истории России. Почему развелись иноагенты Татьяна Лазарева и Михаил Шац Иноагенты Татьяна Лазарева и Михаил Шац официально развелись Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

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Телеведущая, актриса Татьяна Лазарева* сообщила на своей странице в социальной сети Instagram** об официальном разводе с шоуменом Михаилом Шацем*. Пара заявляла о расставании еще в 2018 году, но на развод подавать не спешили. Спустя шесть лет супруги все же расторгли брак. Это первый в истории России развод иноагентов. Подробности — в материале «360».

Кто такая Татьяна Лазарева

Детство и юность

Татьяна* появилась на свет 21 июля 1966 года в семье педагогов. Родные хотели, чтобы девочка продолжила их дело, она учиться не любила. Зато с радостью пела, играла на гитаре и фортепиано. В восьмом классе Лазарева* стала участницей группы AMIGO — Татьяна* играла на скрипке, затем стала солисткой и автором нескольких песен.

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После школы Татьяна* работала машинисткой в газете, а позже решила поступить на вокальное отделение в Москве. Девушку не взяли в столичные вузы, ей пришлось вернуться в Новосибирск. Абитуриентка дважды потерпела фиаско. На экзамене по вокалу ей поставили два балла. Тогда в угоду родителями девушка поступила на факультет иностранных языков Новосибирского педагогического института.

Через два года Лазарева* забрала документы и устроилась работать лаборанткой в Новосибирский госуниверситет. Там она с удовольствием участвовала в творческой самодеятельности. На одном из выступлений девушка мастерски спародировала Лайму Вайкуле, после чего ее пригласили в вузовскую команду КВН.

РИА «Новости»

Творчество

В биографии Лазаревой* начался новый этап. Вскоре об искрометной сибирячке заговорила вся страна. Девушка стала заочно учиться в Институте культуры в Кемерове и шла на красный диплом, но на пятом курсе бросила учебу. По словам Лазаревой*, школой-университетом для нее стал «Клуб веселых и находчивых». Татьяна* выступала за НГУ, сборную СНГ и команду «В джазе только девушки».

Лазарева* хотела стать телеведущей и переехала ради этого в столицу. В 1995-м ее мечта сбылась — девушку пригласили на телепередачу «Раз в неделю». Затем были такие проекты, как «Хорошие шутки», «Пальчики оближешь» и «О.С.П.-Студия». В 2007 году она стала ведущей собственной передачи «Детский день с Татьяной Лазаревой*».

Позже Татьяна* вела популярные шоу, среди которых «Танцы со звездами», «Две звезды» и «Песня дня». Весной 2018 года стартовал YouTube-проект Pro Cover, ведущей которого стала Лазарева*. В эфире устраивали баттлы кавер-групп, а также выступали звездные гости.

Помимо прочего, Лазарева* снималась в фильмах и сериалах. Она участвовала в проектах «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Воронины», «Все могут короли», а также поучаствовала в драме «Коллектор», где главного героя сыграл Константин Хабенский.

РИА «Новости»

Личная жизнь

Первый бурный роман Лазаревой* закрутился еще в молодости, когда Татьяне* было 20 лет. К 25 годам девушка задумалась о замужестве. Ее избранником стал бизнесмен Александр Другов. Он был старше спутницы на восемь лет и был завидным женихом — с собственным автомобилем, большими возможностями и кооперативной квартирой, комплектованной импортной техникой.

Однако брак не сложился — пара разошлась спустя полгода после свадьбы, а официально расторгла брак во время первой беременности телеведущей. В июне 1995 года у артистки родился сын Степан. Вторым мужем Лазаревой* стал Михаил Шац*, история любви с которым продлилась 20 лет.

Кто такой Миахил Шац*

Детство и юность

Михаил Шац* родился 7 июня 1965 года. Отец Григорий, еврей по национальности, служил в ВВС, а мама Сарра работала детским врачом. Родители мальчика познакомились в Казахстане, несколько лет скитались по гарнизонам, а потом осели в Ленинграде.

Михаил* рос в семье интеллигентов, учился в школе, играл в футбол и мечтал стать тренером «Зенита». После школы Шац* поступил в Санкт-Петербургский мединститут на факультет анестезиологии. После окончания ординатуры он устроился работать по специальности. На его счету десятки спасенных пациентов.

РИА «Новости»

Творчество

В молодости Михаил* попал в институтскую команду КВН. В 1994 году парня пригласили в сборную СНГ. Одновременно с поисками работы Шац* придумал концепцию комедийного шоу «О.С.П.-студия».

Этот проект сыграл важную роль в биографии мужчины, сделав его известной личностью. После основания шоу Михаил* осознал, что не может совмещать медицину с телевидением, и оставил врачебное дело.

Шац* участвовал в проекте «Хорошие шутки» с Татьяной Лазаревой*. Их соведущим стал шоумен Александр Пушной. Позже бывший врач появился в роли ведущего в программе «Слава богу, ты пришел!» Судьями проекта были Александр Цекало, Андрей Ургант и Вадим Галыгин.

Артист неоднократно пробовал себя в роли актера. Он сыграл несколько ролей в сериале «33 квадратных метра», исполнил роль психотерапевта в «Моей прекрасной няне», а также появился в фильме «Чапаев-Чапаев» с Иваном Охлобыстиным в главной роли.

РИА «Новости»

Личная жизнь

Шоумен был связан лишь с одной женщиной — Татьяной Лазаревой*. Юмористы не помнят точную дату знакомства, но уверены, что они знали друг друга уже на сочинском фестивале КВН в 1991 году.

В период с 2016 по 2021 год в СМИ появлялись новости о разводе супругов. Пара действительно жила раздельно — Татьяна* перебралась за границу, а Михаил* остался в России. Артисты называли свои отношения гостевым браком, заявляя, что об изменах не может быть и речи.

РИА «Новости»

Совместная жизнь Лазаревой и Шаца

Судьба Татьяны* и Михаила* казалась сценарием из романтического фильма. Они встретились в молодости, создали крепкий союз, преодолели различные невзгоды. Пути тогда еще врача и артистки пересеклась благодаря КВН в 1991 году. Татьяна* завоевывала аплодисменты зрителей талантом и обаянием, а Михаил* не оставлял никого равнодушным благодаря остроумию и харизме.

Коллегиальное общение молодых людей постепенно переросло в нечто большее. Шац* первым проявил интерес к Лазаревой* — он добивался ее внимания четыре года, и его упорство принесло свои плоды.

Первый брак Татьяны* рухнул, и этот период стал новой страницей в истории молодых влюбленных. Они стали вместе строить свою судьбу. В 1988 году у пары родилась дочь София, а 2006 году на свет появилась вторая дочь Антонина. Дом Михаила* и Татьяны* наполнился смехом и радостью, супруги строили свою жизнь, стараясь найти баланс между работой и семейными обязанностями.

РИА «Новости»

Карьера молодых людей на телевидении казалась блистательной. Но после закрытия проекта «О.С.П.-Студия» на работе возникли финансовые трудности, которые начали давить на отношения пары. Ситуацию усугубляли слухи и сплетни вокруг их семейной жизни.

В 2018 году в СМИ появилась информация о возможном разрыве отношений Лазаревой* и Шаца*. Одной из самых распространенных стала новость о том, что Татьяна* якобы принимает антидепрессанты и страдает психическим расстройством.

Тот период стал серьезным испытанием для супругов, из отношения оказались на грани разрыва. В феврале 2022 году Лазарева* и Шац* осудили специальную операцию на Украине и покинули Россию. Татьяна* перебралась в Испанию, а Михаил* — в Израиль. Их признали иностранными агентами.

РИА «Новости»

Причина развода Шаца и Лазаревой

В 2021 году Лазарева* призналась, что действительно принимала антидепрессанты, которые косвенно повлияли на развод с Шацем*. По словам артистки, она страдала от частой и резкой смены настроений. После окончания приема препаратов ей хотелось расстаться с супругом.

Муж тоже переживал тяжелые психологические эпизоды, рассказывала телеведущая. Telegram-канал «Небожена» со ссылкой на друзей пары заявлял, что Михаил* — сексоголик. Журналисты обвиняли артиста в финансовом и психологическом насилии над женой.

«Шац* не дает Тане* работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед — сексоголик и психопат Михаил Шац*, отправивший родную жену в испанскую ссылку», — написали авторы материала.

РИА «Новости»

На странице Лазаревой* в Instagram** 25 января 2024 года появилась публикация об официальном разводе с Шацем*.

«Теперь вы все — свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — рассказала артистка.

В своем посте знаменитость намекнула на то, что в их семье в последнее время был серьезный разлад. Женщина посоветовала подписчикам не терпеть, если их что-то не устраивает в отношениях. Она пожелала не жить ни дня в несчастье, так как «это вредно для организма».

* Михаил Шац и Татьяна Лазарева признаны иностранными агентами на территории России

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