Эксклюзив 20 июля 2023, 17:45 Пережил смерть сына и не боялся быть смешным. Каким запомнят актера Вячеслава Голубкова Директор Новомосковского театра Казанцев: актер Голубков был добрым и отзывчивым человеком Республика "ШКИД"

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Актер Вячеслав Голубков, известный по роли Японца в фильме «Республика ШКИД», скончался в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Директор Новомосковского театра драмы Максим Казанцев рассказал «360», каким артист запомнился коллегам.

Сыграл на сцене около 100 ролей

Голубков работал в Новомосковском театре драмы более 40 лет — с 1977 года по 2018-й.

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«За это время порядка 100 ролей было сыграно в различных пьесах — и современной, и классической драматургии», — отметил Казанцев.

По его словам, актер играл в постановках по произведениям Александра Островского, Михаила Булгакова, Александра Дюма, Антона Чехова, Ивана Тургенева и других классиков.

Одни из последних ролей артиста в современных спектаклях — Кощей Бессмертный в постановке по произведению Юрия Боганова и один из главных героев в спектакле «Блин-2» по пьесе Алексея Слаповского.

«Как человек, самое главное, что он был очень простой, не злой человек. Он какое-то время даже был заведующим труппой, где-то лет 10. Очень хорошим заведующим труппой, понимающим, во-первых, неоднозначность вообще актерской природы. Умел всякие конфликты улаживать, расписание очень хорошо, дельно составлял — не просто так от балды, как говорится, очень-очень точно», — отметил директор Новомосковского театра драмы.

Написал стихотворение «Стриптиз»

Голубков постоянно поздравлял коллег стихотворениями, причем собственного сочинения. По словам собеседника «360», актер был очень неплохим поэтом-самоучкой. Особенно Казанцеву запомнилось одно произведение артиста.

«Оно мне запомнилось, потому что оно очень неординарное. Оно называлось „Стриптиз“. Там шла речь про засохшее осенью дерево, с которого опадали листья. Очень красивое такое, лирическое», — поделился директор театра.

Выбирал неудобное место в гримерке и поддерживал молодых

Голубков был очень добрым и отзывчивым человеком, все время помогал молодежи в театре, которая, как правило, приезжала из других регионов. Актер преподавал в Пушкинской школе. Одна из его учениц, ставшая профессиональной артисткой, хорошо помнит наставника, отметил собеседник «360».

«Очень многие его здесь знали с хорошей стороны. Как актер он очень был партнерский, уступчивый, вытягивающий, подсказывающий, выручающий. Запомнился таким», — рассказал Казанцев.

Он вспомнил, что Голубков обычно занимал не самое удобное место в гримерке — возле ангара, где его продувало. Артист говорил, что ему ничего не будет, а молодым нужно беречь здоровье.

Актер любил смешно гримироваться и вообще не боялся быть смешным, обратил внимание директор театра. Голубков участвовал в актерских капустниках и праздниках, рассказывал на них стихи, профессиональные байки, знал много анекдотов.

«Жизнерадостный человек был — не помню, чтобы он хмурый сидел, чтобы что-то его обидело. Никакой властности, давления с его стороны никогда не испытывал», — подчеркнул собеседник «360».

Бывает, что юморные люди оказываются привередливыми, как Фаина Раневская, но у артиста в основном был легкий характер, отметил Казанцев. Актер лишь сильно переживал, когда забывал текст. Он всегда выкручивался, но такие ситуации сильно его беспокоили, сказал директор Новомосковского театра драмы.

«Очень многие очень сейчас переживают, что его не стало. Большинство, 85%, партнеров по сцене, в театре тоже, администрация, очень хорошо его знали», — сообщил Казанцев.

Приезжал на могилу сына

Последние пять лет Голубков не работал в театре и жил в Санкт-Петербурге. Туда актера забрал сын, переехавший в Северную столицу и купивший там квартиру. Он посчитал, что отцу пора на заслуженный отдых.

«Вот они жили, приезжали сюда, но не только по причине ностальгии по театру. Тут у него еще произошла беда лет 10 назад — у него в ДТП погиб старший сын Василий, к сожалению, — там что-то плохо стало за рулем. И, конечно, он ездил, получается, навещать памятник и место захоронения», — поделился собеседник «360».

Директор театра добавил, что актерский дар Голубкова отмечали партнеры по «Республике ШКИД» Сергей Юрский и Павел Луспекаев. По словам Казанцева, они называли артиста одним из самых талантливых на съемках фильма.