Эксклюзив 25 ноября 2022, 03:12 Переобувание в прыжке и попытка петь на украинском не спасли Лободу от прибалтийской русофобии «Голос Мордора»: переобувание в прыжке не спасло Лободу от прибалтийской русофобии РИА «Новости»

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Украинская певица Светлана Лобода попала в список нежелательных лиц в Литве. Она долгое время жила в России и зарабатывала там деньги, но потом переехала в Латвию. От русофобских настроений исполнительницу не спасла даже попытка выступать на украинском языке, заявил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — его прямая речь.

Смена взглядов

Вы же еще Лободу помните? Ну такая певичка ртом, которая «все люди как люди, а я — суперзвезда!». Вроде из Киевской области дамочка. Работала в России, прям вот присосалась к местному шоу-бизу (тут надо признать, что он тоже тот еще), рубила бабки так, что туши свет.

В родной Украине Лободу не очень любили, особенно всякие правосеки и другие представители нетрадиционной политической ориентации. Считали предательницей и даже срывали концерты в Одессе. «Ну, а чего это вона для москалив спивае?». Но с 24 февраля все изменилось.

Лобода ощутила себя украинкой и уехала из России. Про страну, из которой сосала бабки, наговорила всякого. Колесила с концертами где только можно, отстегивала десятину на украинских нацистов и даже пыталась запеть по-украински, причем очень коряво. Что примечательно — свалила эта новообразовавшаяся украинка вовсе не на Украину. Она что, дура полная? Осела в Латвии. И вот тут-то случилось замечательное.

Нежелательное лицо

Светлана Лобода собралась на гастроли в Литву, а пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицкайте объявила, что в стране Лобода считается персоной нон-грата. Как раз из-за того, что с 2014 года «спивала для москалив» и ее все устраивало.

Никогда не думал, что скажу спасибо литовскому Министерству иностранных дел. Вот отлично поработали. Может еще и Латвия, где осела эта певичка ртом, присоединится к решению литовского МИД? Было бы прекрасно.

Удивительная штука, эта прибалтийская русофобия. Не спасает даже переобувание в прыжке и попытка петь на украинском. Но надо признать, что так Свете Лободе и надо. Очень надеюсь, что она теперь счастлива.