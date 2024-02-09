Эксклюзив 09 февраля 2024, 03:33 «Отрабатывали пиар-технологии». Продеус — о нападках на Малышеву за недвижимость в США Продеус: Малышева имеет возможность заработать на квартиру и жизнь детей в США РИА «Новости»

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Телеведущая и врач Елена Малышева — очень эмоциональная женщина и она переживала по поводу критики, которая обрушилась на нее в определенный период. О своей соведущей по программе «Жить здорово!» и разных Америках в стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал профессор, доктор наук, врач Андрей Продеус.

Эмоциональная Малышева

«Будучи женщиной очень человечной и эмоциональной, она переживала и волновалась, потому что 99% того, что писали и говорили — это вранье. <…> Часть вот этих нападок — это определенные пиар-технологии, которые на ней, как на человеке известном, отрабатывались», — рассказал профессор о нападках на коллегу.

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Продеус считает, что эти нападки были направлены лишь отчасти персонально на Малышеву, в основном это была отработка вбросов, чтобы оценить реакцию пользователей. Телеведущий заявил, что Малышева — человек прогосударственный, пророссийский.

РИА «Новости»

«Да, она зарабатывает, но она работает всегда в частном бизнесе. Упрекать ее в том, что она зарабатывает своим трудом, как-то смешновато», — подчеркнул Продеус.

Он заявил, что Малышева не имеет отношения к государственным средствам, у нее свой бизнес, и она много работает. Малышева очень целеустремленный человек, сконцентрированный и работоспособный.

«Она умеет концентрироваться и держать себя в руках. Но это совсем другое умение. Это же надо очень четко понимать, что человек должен и может быть эмоциональным, тем более творческий человек», — подчеркнул профессор.

«Америка Америке рознь»

Дети Малышевой, Василий и Юрий, проживают в США. Телеведущий отметил, что «так жизнь сложилась», они получали образование за рубежом и остались там жить.

«Но в те годы, когда они начали это делать, Америка была реально другой страной. Понимаете, Америка Америке рознь», — заявил Продеус.

Профессор отметил, что происходящее сейчас с США не радует ни его, ни Елену Малышеву. Продеус рассказал, что его 24-летний средний сын тоже живет в Штатах.

В этом же интервью врач рассказал, как чрезмерная вакцинация могла повлиять на здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского.