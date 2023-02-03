Знаменитости 03 февраля 2023, 19:52 «Оскаром» не откупиться. Американского друга Зеленского ждут многочисленные иски Американского актера Шона Пенна обвиняют в мошенничестве YouTube

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Благотворительный фонд американского актера Шона Пена оказался в центре скандала. Аудиторы выяснили, что большая часть пожертвований шла не на помощь нуждающимся, а на роскошные обеды и фотографов, которые создавали красивую картинку для прессы. Вдобавок бывшие сотрудники забросали компанию исками о домогательствах и ущемлении прав.

Шона Пенна обвинили в растратах

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн попал в скандальную историю. Его благотворительный фонд CORE Response завяз в финансовых махинациях, сообщил Bloomberg.

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Финансовая проверка отчетности организации показала, что огромные суммы тратили на аренду роскошных номеров в отелях, торжественные приемы, полеты на бизнес-джетах и удивительно дорогих фотографов, снимавших работу волонтеров.

Сами сотрудники CORE Response рассказали о постоянных сексуальных домогательствах и работе по 18 часов в день. Любая жалоба руководству была либо безрезультатной, либо заканчивалась гневным письмом с оскорблениями и угрозами лично от кинозвезды.

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Благотворительный фонд

Свой фонд Пенн создал 13 лет назад. Звезду Голливуда тронула новость о землетрясении на Гаити, которое произошло вскоре после Нового года в 2010-м. Тогда погибли свыше 222 тысяч человек, 311 тысяч были ранены, более 800 пропали без вести.

Набранные фондом добровольцы собирали пожертвования и оказывали помощь пострадавшим. Однако уже тогда к Organizationed Relief Effort начали появляться вопросы. В ответ актер выразил надежду, что все его критики «умрут с криком от рака прямой кишки», писал The New York Times.

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Спустя девять лет, в 2019-м, фонд решил расширить деятельность и сменил название на Community Organized Relief Effort. В разных городах США волонтеры раздавали тесты на коронавирус и передавали продукты, гигиенические наборы и деньги тем, кто оказался на карантине, рассказывал Associated Press.

Под бдительным прицелом фото и кинокамер Пенн появлялся на акциях фонда, укрепляя свое реноме честного и неравнодушного человека, настоящего мужчины. Это здорово отвлекало от многочисленных скандалов, связанных с нападениями и избиениями журналистов.

Разрушенный центр Порт-о-Пренс, столицы Гаити / Викимедиа

Пенна ждут иски

Фонду охотно жертвовали деньги и голливудские звезды, и бизнесмены. Один только близкий друг Пенна миллиардер и на тот момент гендиректор Twitter Джек Дорси в 2020 году передал CORE 30 миллионов долларов.

Неденежная помощь — гигиенические наборы, вещи, лекарства и прочее — не удостаивались внимания руководства организации. Контейнеры могли оставаться невостребованными по несколько дней или, их просто возвращали отправителям.

Еще хуже дело было с координацией действий сотрудников. Волонтера могли отправить оценивать последствия урагана и вскоре перебросить на новое место, вместо того чтобы оставить получать груз с помощью для пострадавших. В итоге она валялась на складах и возвращалась назад.

Зато деньгам быстро находили применение, и это нельзя было назвать тратами на благотворительность. Много внимания уделяли имиджу фонда в прессе. Наблюдая такой разрыв между громким заявлениями и реальностью, люди начали покидать CORE.

Теперь фонду предъявлена гора исков от бывших сотрудников и волонтеров. Они рассказывают журналистам подробности об унижениях и оскорблениях, которые царили в организации с разрешения руководителей. А также о тратах пожертвований на роскошные ужины и обеды.

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Политика ради рекламы

Пенн никогда не чурался политики. Он потратил более 50 тысяч долларов, чтобы в 2007 году опубликовать в газете The Washington Post письмо на тот момент президенту Джорджу Бушу с осуждением вторжения в Ирак, и лично съездил в эту страну.

Актер побывал на Кубе и побеседовал с ее президентом Раулем Кастро, общался с главой Венесуэлы Уго Чавесом, писал твиты в поддержку Армении и критиковал Турцию, поддерживал на выборах нынешнего президента США Джо Байдена.

Разумеется, конфликт на Украине Пенн пропустить не мог. Он трижды побывал в стране, задумав снять документальный фильм, посвященный «противостоянию». Отражать точку зрения русскоязычных украинцев или россиян никто, как обычно, не собирался.

Во время последнего визита в Киев американец передал один из своих двух «Оскаров» известному актеру и президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив после победы отдать статуэтку ВСУ. В ответ Пенн получил орден «За заслуги» III степени и именную табличку на «Аллее смелости» в украинской столице.

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Разумеется, звезда Голливуда постаралась «пристегнуть» свой фонд к помощи Украине. Однако и тут не все прошло гладко: сотрудники жаловались на несоблюдение элементарных норм безопасности и отсутствие внятного плана действий. Зато были оплачены два профессиональных фотографа.

Именно их стараниями Пенн снова получил на родине и в Европе статус миротворца, бесстрашного парня, эдакого классического справедливого шерифа Дикого Запада. Но пока неясно, как это ему пригодится в судебных разбирательствах о финансовых махинациях.