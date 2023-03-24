Эксклюзив 24 марта 2023, 19:34 «Он будет жить». Врач прокомментировала новости о проблемах с печенью у Костомарова Врач Алексеева: проблемы с печенью у Костомарова начались из-за лекарств, но это решаемо YouTube

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Врач высшей категории Лариса Алексеева прокомментировала «360» появившиеся в СМИ данные о том, что из-за большого количества сильнодействующих лекарств у фигуриста Романа Костомарова возникли серьезные проблемы с печенью. По мнению специалиста, сейчас главное значение имеет то, что эти лекарства помогают спортсмену справиться с основной проблемой.

Побочные эффекты можно купировать

«По большому счету, искусственная вентиляция легких и кома, конечно, имеют влияние на все органы и на печень в том числе. Но печень имеет свойство восстанавливаться, поэтому, как я думаю, это сейчас не самое главное у Романа Костомарова. Печень можно восстановить. Сейчас нам более важно применить препараты, которые действительно помогают и печени, и легким, и другим органам справляться с болезнью, чем учитывать побочные действия, которые мы всегда можем как-то купировать», — сказала Алексеева.

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По ее мнению, польза от этих лекарств сейчас превышает риски.

«Вот эти препараты, которые ему дают, это все-таки считается высокотехнологичной терапией. Поэтому, конечно, их эффективность намного превышает значимость побочных эффектов», — отметила врач.

Надежда на эффективность лечения

Алексеева также рассказала, что в медицинском сообществе остается вера в то, что Костомарову удастся справиться с болезнью.

«Я, конечно, переживаю, как переживают вообще все врачи. Но все врачи, честно говоря, верят, что все-таки Роман поправится. Конечно будут там какие-то нюансы, но все ему сделают. То есть он будет жить. Поэтому сейчас приоритетное значение [нужно отдавать] все-таки высокотехнологичному лечению, которое он получает. И также его психотерапевтическому настрою. Это то, что действительно поможет человеку выйти из этого состояния», — заключила собеседница «360».

Ранее несколько источников сообщили, что фигуристу ампутировали все пальцы на левой руке. На прошлой неделе стало известно, что спортсмену также ампутировали голени обеих ног и кисть одной из рук.