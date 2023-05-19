Эксклюзив 19 мая 2023, 12:27 «Один в поле воин, если по-русски скроен». Продюсер Юрий Бардаш рассказал о своей миссии на время СВО Продюсер Бардаш заявил о планах вывезти детские коллективы Донбасса в Москву и Петербург

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Каждый человек на своем месте может выполнять собственную миссию во время спецоперации, даже если он один. Такой мыслью поделился продюсер, основатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш с Аксиньей Гурьяновой на вечернем стриме «360».

Музыкант признался, что считает слово «миссия» слишком пафосным. Однако сейчас каждый на своем месте может следовать собственной миссии, например быть солдатом, отметил Бардаш.

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«Лично моя — у меня компетенция культура, музыка, я вижу таланты, я вижу человека, и у меня хватает богатства души подойти к этому человеку и сказать: „Ты лучший, ты можешь, иди вперед“. И человек слышит мои слова, и это его окрыляет. Такой дар у меня есть, и я им пользуюсь. И сейчас задача раскрыть максимум талантов, творческих людей по всем регионам, по всей России. Просто у нас их несметное количество», — поделился продюсер.

Создатель «Грибов» рассказал, что провел в Донбассе конкурс совместно с президентским фондом. По словам собеседника Гурьяновой, ему тошно создавать очередной коммерческий проект и зарабатывать деньги в нынешнее время.

Развивать уникальных артистов Донбасса

В Донбассе живут уникальные люди и артисты, поэтому он отправился туда, продолжил Бардаш. Основатель нескольких групп признался, что это была незабываемая поездка, которую он запомнит на всю жизнь.

Музыкант познакомился с рэпером ОМ из Донецка. Продюсер назвал его суперкрутым и замотивировал продолжать творить. После этого рэпер выпустил альбом, рассказал создатель Quest Pistols. Бардаш также встретил девушку из родного Алчевска, которая восхитила его чувственным голосом.

«Всех поднять, всех взбодрить — это то, что я делаю сейчас там. Нужно будет это все масштабировать, развивать», — отметил собеседник Гурьяновой.

Хочу, чтобы дети Донбасса увидели красоту Москвы

Продюсер жил в Донбассе до 19 лет. По его словам, люди там очень замкнутые. На самого музыканта произвела впечатление даже первая поездка в столицу ЛНР.

«Я выехал в Луганск из Алчевска — это 30 минут ехать. Я увидел город Луганск, я подумал: „Вот это Америка!“» — поделился эмоциями Бардаш.

Однако для артистов очень важно обмениваться опытом, обратил внимание основатель «Нервов». Именно поэтому продюсер задумал важный проект — вывезти детские коллективы из Донбасса в Крым, Москву и Санкт-Петербург.

Вот просто представьте себе — загружаются три-четыре „Икаруса“ детей, творческих коллективов — очень много — и едут. И они видят фонтаны. Я просто по Москве гуляю каждый день — у меня глаза по пять копеек. Я просто в шоке от этой красоты, от этого величия, от этого развития. И конечно же, всей душой хочу, чтобы дети Донбасса это увидели Юрий Бардаш

Каждый может помогать

Собеседник Гурьяновой заявил, что его текущей деятельности недостаточно, поскольку российские парни каждый день находятся в зоне СВО. Бардаш признался, что каждый день молится, чтобы Бог ответил ему, как он может помогать и делать что-то более эффективное.

По словам музыканта, сейчас каждый на своем уровне может быть «концептуально властным человеком», даже охранник шлагбаума. Продюсер призвал не думать о пословице «Один в поле не воин» и назвал ее диалектической ловушкой.

«Один в поле воин, если по-русски скроен. Каждый на своем месте может сейчас помогать нашим русским солдатам, нашему русскому воинству, потому что там все национальности», — подытожил Бардаш.