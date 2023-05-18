Эксклюзив 18 мая 2023, 23:42 «Оболванивание людей финансировали США». Юрий Бардаш — о пропагандистской работе на Украине Музыкант Юрий Бардаш: США вели пропагандистскую работу на Украине с момента развала СССР

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Пропагандистская работа США на Украине началась с момента распада Советского Союза. Об этом заявил музыкант, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш на вечернем стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

«Оболванивание украинца — это даже не Кашпировский. Это все субсидировалось Америкой. Все финансирование шло с Америки. <…> Дорогая высокопрофессиональная военная операция — вот этот зомби-апокалипсис. Тысячи людей поражают неокрепшие сознания. А неокрепших сознаний сейчас 90% на Украине. Не только на Украине — везде. Здесь, в России, есть возможность силовым методом утихомирить идиота. И слава богу. Там люди полностью во власти всех этих чертей находятся», — сказал он.

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Музыкант напомнил о случаях, когда украинцы ходили с кастрюлями на головах. По его словам, таких ситуаций было очень много, потому что «неокрепшие умы» сильно подвержены влиянию извне.

На своем примере он показал, как на Украине работала ЛГБТ-пропаганда. Бардаш рассказал, как придумывал образы для группы Quest Pistols. Участники коллектива ходили в колготках, красили губы помадой. Они садились в розовый лимузин и ехали в ресторан, где на них смотрели и обсуждали эти яркие образы. Все делалось для эпатажа и денег, пояснил Бардаш.

Это делал я. Человек с Донбасса, на всякий случай. Который не имеет ни малейшего отношения к этой тусовке. И трое пацанов, которые блестки на себя сыпали в лосинах, ни малейшего отношения к гей-культуре не имел. Но мы это делали ради эпатажа — нас заметят, мы выделимся, концерты, движ, деньги.

Потом появились казаки — «безголосые мужчины, танцующие в лосинах и на каблуках», уточнил Бардаш. В подобном видео засветился нынешний президент Украины Владимир Зеленский, напомнил он. Украину прокачивали в эту сторону очень сильно, констатировал продюсер.

«Людей оболванивали на Украине с самого распада Советского Союза. <…> Они подготовили это общество. И отвлекали поп-культурой», — подчеркнул Бардаш.

Также на Украине действовали так называемые протестантские церкви. Некие люди предлагали жилье бродячим музыкантам и танцорам, ворам и наркоманам в обмен на походы в подобные места, рассказал музыкант. Он сам однажды попал в здание спорткомплекса, в котором афроамериканец рассказывал о Боге и законах жизни. А люди передавали ему «пожертвования», рассказал артист.