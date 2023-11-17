Эксклюзив 17 ноября 2023, 16:02 (обновлено: 17 ноября 2023, 17:12) «Иногда они возвращаются». Новогодний ремейк от Аллы Пугачевой Писатель Беседин: в «голубых огоньках» из года в год мелькают одни и те же лица Телеканал «360»

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В СМИ появились слухи о том, что истинная причина недавнего приезда Аллы Пугачевой в Россию — съемки в «Голубом огоньке» к Новому году. О том, как некогда семейная и праздничная музыкально-развлекательная телепрограмма превратилась в фальшак и парад одних и тех же лиц, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Помните, что говорил почтальон Печкин из культового мультфильма «Простоквашино»? «В Новый год что главное украшение стола? — Цветы! Кость! — Телевизор!» И действительно, пожалуй, если и есть день, когда семьями собираются у телевизора, то этот день, вернее, ночь с 31 декабря на 1 января.

Обращение президента посмотреть. Ну и разнообразные концерты — тоже. Все эти бесконечные так называемые голубые огоньки.

Тут я сделаю два исторических экскурса. Один подальше, другой, что называется, поближе. Было у меня как-то счастье: смотрел я «Голубой огонек» — тот, что из советского прошлого. Какие голоса, а главное — какие лица!

Вроде бы песни девушка поет, но сколько света, сколько внутреннего достоинства в ее лице! А за столиками находились космонавты, спортсмены и даже люди из народа. Шахтер и комбайнер были точно, я помню.

Диктор ЦТ Татьяна Грушина (Судец) и артист Николай Караченцов ведут «Голубой огонек» на Центральном телевидении / РИА «Новости»

Помню я и новогодний концерт из детства. Тот, что радовал и по-хорошему изумлял меня и мою родню. Это когда выпустили «Старые песни о главном». Или следующий залп: когда наши артисты исполняли заморские композиции. О, этот адский дуэт: Наташа Королева и Крис Норман — где еще встретишь такое, а?

А был еще любопытный проект — уже на другом канале — «Неголубой огонек». Запомнился «Наив», исполнивший панк-версию Валерии «Часики». Да-а, времена! (тут я старчески кряхчу)

Однако со временем желание удивить куда-то ушло. Или удивлять стали без особого старания. Одни и те же лица переходили с канала на канал, часто путаясь, где они находятся. При этом большая часть программ, по сути, продолжала те, которые мы уже наблюдали на телеканалах.

Доходило, надо сказать, до совершеннейшей дичи, когда на «Первом» сразу после новогоднего обращения президента появлялся то ли трансвестит, то ли Светлана Лобода. Это как вообще?!

РИА «Новости»

События февраля 2022-го крутанули все. Так я должен был написать, но — нет, не все. Отнюдь.

Кто-то из селебрити действительно исчез с экранов (на корпоративах, правда, остался). Не уверен, кстати, что навсегда. Большая же часть осталась.

Причем в той или иной мере тусят на каналах даже те, кто, в общем-то, не очень разделяет позиции государства. Хорошо, пожалуйста, не разделяйте, кто ж против, но что за шабаш за государственные деньги? Это как так?

И неудивительно, что, когда мерзким угрем проскользнула информация о том, что Алла Борисовна Пугачева приезжала для записи в новогодних концертах на ТВ, люди тут же возбудились. Мол, как же так, а?

Она на всех наплевала, уехала в Израиль, а тут подтянулась к праздникам. При поддержке кураторов захотела деньжат срубить?! Негоже! Это я так, наметываю ход мысли простого российского гражданина. Ну и в чем он не прав?

Global Look Press

Фокус в том, на самом деле, что Новый год — не только семейный, но и народный праздник. В нем есть ожидание чуда, в нем есть единство, когда все заботы и беды, пусть и на время, но отодвигаются в сторонку. И еще в нем есть ожидание перемен.

Но какие тут перемены, когда из года в год одни и те же физиономии? Ну устаешь, сколько военкорами их ни разбавляй!

Так вот, Алла Борисовна сделала свой выбор. И дело тут не в политике, отнюдь. Дело в том, что она могла бы остаться своей, народной, а стала чужой. Так для чего этот странный ремейк рассказа Стивена Кинга «Иногда они возвращаются»?

…И вот однажды, знаете ли, я надеюсь включить «голубой» или какой-то еще «огонек» и увидеть там правильных парней и девчат. Настоящих.

Да, мечтаю увидеть русских поэтов, читающих русские классические стихи. Музыкантов с улиц, которые могут классно спеть вместе с Галаниным «А все, что нам надо…». Талантливых детей, поющих от души настоящие песни.

Global Look Press

И невероятному Игорю Растеряеву я бы тоже в Новый год подпел. Вот чего я хочу.

А если бы были живы Тальков и Летов, я бы хотел видеть и их.

Потому что я хочу настоящего, искреннего, чистого, а не этого фальшака, который гонят из года в год так, что до оскомины тошно.

И раз я уж начал Печкиным и «Простоквашино», то им и закончу: «А у вас телевизор паутину показывает!» Вот точно. Так не пришло ли время смахнуть эту гадкую паутину?