Эксклюзив 05 июня 2023, 04:02 «Не пытаюсь всем угодить». Известный фуд-блогер Супер Стас рассказал, как найти свою аудиторию Фуд-блогер Супер Стас рассказал, как решил пойти в блогинг и получил 2,5 млн зрителей Телеканал «360»

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В детстве Супер Стас хотел стать бизнесменом, а вырос одним из самых популярных российских фуд-блогеров. В интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» Стас рассказал, какая фраза привела его в блогинг и как он борется с хейтерами.

На YouTube-канале Супер Стаса, где он вкусно ест на камеру и рассказывает о своих ощущениях, сейчас 2,5 миллиона подписчиков. Но будущего блогера в Стасе увидел не он сам, а его друг — известный ютубер Дима Масленников. Однажды друзья обедали в мишленовском ресторане в Дубае, где Стас пытался объяснить всем, почему стейк может стоит 17 тысяч.

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«Дима все это послушал и говорит: „Слушай, а давай ты попробуешь быть фуд-блогером“. И то, что сейчас есть — 2,5 миллиона подписчиков — получилось из этой фразы. <…> Близкие люди могут тебя сподвигнуть что-то сделать новое, рискнуть и сделать такой крутой проект, который есть сейчас», — поделился Стас.

До этого блогер перепробовал множество других профессий. Он был фотографом, оператором, креативщиком. А детстве и вовсе хотел быть бизнесменом. Все это ему пригодилось в том, чему он в итоге посвятил свою жизнь.

«Я сам себе на своем канале являюсь и креативщиком, и идеи придумываю. У меня команда состоит из небольшого количества людей, потому что я играю в ней большую роль. Я сам все делаю, я сам произвожу контент почти без дополнительной помощи», — сказал блогер.

Анонимы-хейтеры, которых не может избежать ни один популярный человек, Стаса не волнуют.

«Хейт я сразу пропускаю, потому что я делаю свое дело, я не играю на камеру, я вот такой вот есть. <…> Мне это нравится, и я нахожу аудиторию, которой это нравится. Я не пытаюсь всем угодить», — отметил он.

А вот к конструктивной критике видеоблогер прислушивается и всегда старается извлечь для себя что-то полезное.