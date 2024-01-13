Знаменитости 13 января 2024, 21:01 Наследство легендарного Соломина. Что оставил после себя худрук Малого театра Адвокат Бенхин предположил, что умерший Юрий Соломин составил завещание

Читать 360tv в

Советский и российский актер и режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января. Заслуженный артист СССР владел имуществом, которое оценивается в десятки миллионов долларов. И это — только недвижимость. Кому достанется наследство легендарного артиста — в материале «360».

Причина смерти Юрия Соломина

В конце осени 2023 года Соломина госпитализировали после потери сознания перед работой. Худруку Малого театра стало плохо прямо на улице — в итоге актер оказался в реанимации Боткинской больницы.

Реклама

Позже стало известно, что у Соломина в результате инсульта парализовало левую часть тела. Несмотря на то, что артист находился в сознании, он слабо ориентировался в пространстве и не мог говорить. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, гипертонии и атеросклероза.

Домой артиста выписали только 10 января. На следующий день прогремела новость о его смерти. Ни для кого не было секретом, что инсульт ударил по здоровью Соломина, но поклонники надеялись на чудо. Однако выкарабкаться артист так и не смог. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала почечная недостаточность.

«Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг», — сообщил источник Telegram-канала Mash.

Актер был очень богат

Худрук Малого театра оставил после себя очень хорошее состояние. Переехавший в Москву уроженец Читы получил комнату на Арбате в коммуналке. Позже ему выделили отдельную квартиру в районе Бескудниково, откуда он по полтора часа добирался до театра на перекладных.

Только после этого Соломина с семьей переселили в дом, расположенный в нескольких сотнях метров от Малого театра — стоимость квартир там достигает десятков миллионов рублей. Также у актера была дача в Валентиновке Московской области, согласно данным сайта Utro.ru.

«Надевает затрапезный треух, кирзачи и бродит по своему участку в окружении своры приблудных собак», — описывали быт артиста очевидцы, добавляя, что его было не узнать.

РИА «Новости»

По данным Life, добротный деревянный двухэтажный дом площадью 100 «квадратов» находится на участке в 23 сотки. На первом этаже располагается кухня, зал и душевая, на втором — гардеробная комната и две спальни. В дом проведены интернет и кабельное телевидение. На участке растут плодовые деревья, клены, ели и вековые сосны. Там же оборудована парковка на четыре машины. Коттедж сдавали в аренду — за жилье просили 43 тысячи рублей в месяц.

В последние годы за артистом числились квартиры по двум адресам в центре столицы: в Старом Толмачевском переулке и в Спиридоньевском переулке — именно сюда Соломин вернулся после выписки. Эта квартира является семейным гнездом артиста. В 2019 году здесь скончалась его супруга Ольга Соломина. Там прописана их единственная дочь Дарья и внучка Александра. Объект недвижимости площадью 80 квадратных метров находится в самом центре Москвы, в двух шагах от Патриаршего пруда.

РИА «Новости»

Площадь квартиры в Старом Толмачевском переулке — около 116 квадратных метров. Рыночная стоимость подобного жилья в этом районе может достигать 70 миллионов рублей.

Соломин имел и финансовые накопления. В месяц он зарабатывал на посту художественного руководителя театра около 650 тысяч рублей. За 2021 год он задекларировал в налоговой инспекции доход в 12 миллионов 879 тысяч 307 рублей и недвижимость общей площадью 2497 квадратных метров.

Претенденты на наследство

Единственный прямой наследник покойного артиста — 58-летняя дочь Дарья. Она не пошла по актерским стопам родителей и стала пианисткой. Некоторое время жила в Лондоне, где преподавала музыку, но в итоге вернулась в Москву. Она была последней, кто видел Соломина живым.

Также у покойного осталась единственная внучка, 33-летняя Александра. Она успела порадовать своего дедушку двумя правнуками. В отличие от матери, Александра с головой ушла в театральную жизнь. Она служила в труппе Малого театра, после чего сосредоточилась на преподавательской деятельности и работе с детьми. Сейчас она живет недалеко от родового гнезда Соломиных — в Малом Патриаршем переулке.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал, кто же все-таки может претендовать на наследство легендарного артиста. Согласно российскому законодательству, существует семь очередей наследования.

Муж/жена, дети, братья/сестры, тети/дяди, двоюродные братья — вплоть до седьмой воды на киселе. Если гипотетически никого из этих очередей не находится, то все переходит государству. Александр Бенхин адвокат

РИА «Новости»

Если нет завещания, все переходит по очереди, если же документ есть, то тому, кто в нем указан. Теоретически это может быть человек, который не является родственником покойного.

«Я думаю, что в случае Юрия Соломина речь шла о завещании, поскольку вокруг него, наверняка, находились юристы и советчики, которые все правильно оформили», — отметил Бенхин.

В случае отсутствия завещания наследство перейдет его дочери. Только после ее ухода — внукам и правнукам. Суды всегда руководствуются правилом очередей, заключил адвокат.