Эксклюзив 27 декабря 2023, 11:22 «Надо просить прощения». Автор миллиардного иска посоветовал Ивлеевой обратиться к военным Каскадер Иншаков: Ивлеевой следует извиниться за вечеринку перед солдатами РИА «Новости»

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Публичные извинения за участие в скандальной вечеринке не помогут российским звездам вернуть богатую жизнь. Блогеру Анастасии Ивлеевой следует покаяться перед военными, заявил «360» актер, продюсер, каскадер Александр Иншаков.

Извинения ради репутации

«Не собираюсь я ни слушать ее извинений, ни прощать. Ей нужно обратиться к людям, народу, ребятам, бойцам, инвалидам. Вот у них надо просить прощения. Если они поймут, может быть, ей будет легче жить», — сказал он.

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За участие в «голой» вечеринке извинились журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская и другие гости. Александр Иншаков заявил, что они сделали это в надежде восстановить репутацию и вернуть заработок.

«Они добиваются продолжения бархатной жизни, когда все хорошо, все дозволено, [можно] получать хорошие деньги, торговать своим лицом с экрана телевизоров, выходить на площадки, получать за это деньги, продолжать нескромную жизнь», — сказал актер.

Привлечение к ответственности

По его мнению, взрослые люди должны осознавать последствия своих поступков. Александр Иншаков призвал сместить «королей и императриц» шоу-бизнеса, чтобы дать дорогу талантливым молодым исполнителям.

«То, что происходит, это безобразие. Забрали все что могли и тешатся своим положением. И надеялись, что это будет постоянно. Но хватит уже», — заявил он.

Против Анастасии Ивлеевой, как и предупреждал Александр Иншаков, подали коллективный иск на возмещение одного миллиарда рублей морального вреда от прошедшей в Москве вечеринки. Он заявил, что группа активистов не отступится и получит эти деньги.

«Пойдем до конца. Мы по-другому не можем. Если начали, надо заканчивать. Вот этот самый больной шоу-бизнес, надо с ним заканчивать в первую очередь», — сказал продюсер.

Федеральная налоговая служба начала проверку бизнеса Анастасии Ивлеевой. Кроме взыскания моральной компенсации, ей пригрозили уголовным делом.