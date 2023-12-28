Эксклюзив 28 декабря 2023, 12:18 «Мы не кровожадные». Общественники потребовали отменить концерты Лолиты в Тюмени Зампред движения «Зов народа» Еговцев предложил Лолите приехать в зону СВО

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Телеканалы стали вычеркивать из новогоднего эфира выступления певицы Лолиты Миявской после ее появления на скандальной вечеринке в клубе «Мутабор». Участники общественной организации «Зов народа» обратили внимание, что, несмотря на заявления артистки, не все ее концерты отменили. Зампред движения Антон Еговцев в беседе с «360» рассказал, почему россияне требуют отмены мероприятий.

Артистка вела себя неподобающим образом

Он отметил, что певица повела себя недостойно, после чего подвергла критике людей, выступивших против организованной блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринки. В связи с этим организация направила обращение с требованием отменить концерт артистки в Тюмени, билеты на который по-прежнему продаются.

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«Она вела себя неподобающим образом, ползала там на коленях, а после всего этого еще обвинила людей в том, что они все неправильно истолковали, что это все в порядке вещей», — указал Еговцев.

Общественник предложил артистам, которые запятнали себя участием в постыдном мероприятии, искупить свою вину не словами, а действиями. По его словам, Лолита Милявская могла бы публично поддержать военнослужащих и что-то им отправить.

«Когда начали заново отменять ее концерты и исключать ее отовсюду, она начала снова давать комментарии о том, что у нее якобы поднялось давление. Мы не кровожадные, конечно, каждый человек может ошибиться», — объяснил зампред движения.

РИА «Новости»

Знаменитостей могут простить

Он добавил, что извинения надо заслужить. По его мнению, знаменитости вместо посещения ночных клубов могут закупить квадрокоптеры для российских бойцов. Общественник также предложил артистам приехать в зону СВО и поработать там.

«Если она не знает как, то общественное движение „Зов народа“ может показать ей и свозить ее туда. И уже после таких дел на благо народа и армии народ подумает, простить ее или нет», — заключил участник движения.

Еговцев подчеркнул, что его позицию поддерживают и бойцы СВО. Он поделился видеозаписью, на которой военный предлагает российским звездам извиниться с помощью поступков.

«Мы, военнослужащие российской армии, услышали извинения за вечеринку Ивлеевой, [Филиппа] Киркорова и [Ксении] Собчак. Недостаточно слов, нужны дела на благо народа», — заявил военный.

Ранее многие знаменитости, посетившие «голую» вечеринку в ночном клубе «Мутабор», принесли свои извинения. Московское заведение, в котором проходило скандальное мероприятие, опечатали.