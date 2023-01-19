19 января 2023, 18:23
«Мы наблюдаем самую низшую ступень интеллектуального развития». Скандальный стример объявил войну России
Журналиста Витязева объяснила воинственность тиктокера Некоглая
Скандальный стример Некоглай (Николай Лебедев), который дрожащим голосом просил прощения за снятую им пародию на российского солдата-героя, теперь объявил войну России и пообещал купить для ВСУ десять беспилотников на общую сумму 100 000 долларов. «Я буду до конца жизни врагом российского режима», — сказал он. Журналист, публицист, блогер Юлия Витязева в колонке для «360» попыталась найти объяснение такого поведения блогера, а также поддержала призыв Вячеслава Володина о конфискации имущества у подобных персонажей.
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Далее — прямая речь.
Очищение от скверны
Прямо скажем, он глупый человек, который решил прославиться, пролезть в медийное пространство. Но ничего умного и талантливого он выдать не может, поэтому снял эту пародию. Совершенно отвратительную пародию.
Потом получил не только свою минуту славы, но и — справедливое, заслуженное наказание. Понимаете, сегодня наше общество очищается от всей этой скверны. Вот все паразиты и начали вылезать на поверхность, а мы их выкуриваем. И это правильно.
Сейчас он, конечно, обиделся. Как же так: не оценили, прогнали! Вот теперь и пышет этой злобой. Здесь мы наблюдаем самую низшую ступень интеллектуального развития. Вместо того, чтоб вообще не снимать подобное, сейчас он решил позориться до конца.
Ему, видимо, сказали: мол, ты же прекрасно понимаешь, что ты ни на что не способен, и если хочешь получать свои пять сольдо ежемесячно на кальянную, сауну и так далее, вот тебе спецзадание — работай. Я думаю, все происходит именно так.
Нужно помогать нашим людям
Вообще, я считаю, что предложенная спикером Госдумы Вячеславом Володиным новая мера наказания за подобные действия в виде конфискации будет совершенна оправдана.
Ведь расходы у нашего государства растут по мере того, как мы освобождаем территории. У нас появляются люди, которые требуют внимания, заботы, социальных выплат, медицинского обслуживания. Зачастую ведь у них не осталось вообще ничего — хорошо, если документы уцелели.
И нам надо таким людям помогать — всеми средствами.
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