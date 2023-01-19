Эксклюзив 19 января 2023, 18:23 «Мы наблюдаем самую низшую ступень интеллектуального развития». Скандальный стример объявил войну России Журналиста Витязева объяснила воинственность тиктокера Некоглая Блогер Некоглай / Telegram

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Скандальный стример Некоглай (Николай Лебедев), который дрожащим голосом просил прощения за снятую им пародию на российского солдата-героя, теперь объявил войну России и пообещал купить для ВСУ десять беспилотников на общую сумму 100 000 долларов. «Я буду до конца жизни врагом российского режима», — сказал он. Журналист, публицист, блогер Юлия Витязева в колонке для «360» попыталась найти объяснение такого поведения блогера, а также поддержала призыв Вячеслава Володина о конфискации имущества у подобных персонажей.

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Далее — прямая речь.

Очищение от скверны

Прямо скажем, он глупый человек, который решил прославиться, пролезть в медийное пространство. Но ничего умного и талантливого он выдать не может, поэтому снял эту пародию. Совершенно отвратительную пародию.

Потом получил не только свою минуту славы, но и — справедливое, заслуженное наказание. Понимаете, сегодня наше общество очищается от всей этой скверны. Вот все паразиты и начали вылезать на поверхность, а мы их выкуриваем. И это правильно.

Сейчас он, конечно, обиделся. Как же так: не оценили, прогнали! Вот теперь и пышет этой злобой. Здесь мы наблюдаем самую низшую ступень интеллектуального развития. Вместо того, чтоб вообще не снимать подобное, сейчас он решил позориться до конца.

Ему, видимо, сказали: мол, ты же прекрасно понимаешь, что ты ни на что не способен, и если хочешь получать свои пять сольдо ежемесячно на кальянную, сауну и так далее, вот тебе спецзадание — работай. Я думаю, все происходит именно так.

Нужно помогать нашим людям

Вообще, я считаю, что предложенная спикером Госдумы Вячеславом Володиным новая мера наказания за подобные действия в виде конфискации будет совершенна оправдана.

Ведь расходы у нашего государства растут по мере того, как мы освобождаем территории. У нас появляются люди, которые требуют внимания, заботы, социальных выплат, медицинского обслуживания. Зачастую ведь у них не осталось вообще ничего — хорошо, если документы уцелели.

И нам надо таким людям помогать — всеми средствами.

Местная жительница возле своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке / РИА «Новости»