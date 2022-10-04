Пугачева «промахнулась» с последним постом из-за недалекости | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 23:24 Поделиться Telegram

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Viber Пугачева «промахнулась» с последним постом из-за недалекости «Голос Мордора»: Пугачева «промахнулась» с последним постом по недалекости РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева разместила на своей странице в соцсети пост с оскорблениями в адрес тех, кто ее ненавидит. Она назвала их холопами и рабами. Это вызвало резонанс в российском сообществе. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» прокомментировал скандальный пост некогда иконы российской эстрады.

Далее — прямая речь автора.

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Алла Борисовна, хоть и не Акела, но, написав свой последний пост, очень здорово промахнулась. И если Акела промахнулся от старости, то Алла Борисовна — по какой-то другой причине: может, по недалекости.

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Ведь если посмотреть на это анимешное личико со следами двадцать пятого стягивания кожи, про старость даже и не подумаешь. А вот умом новая личина на самом деле не блещет. Видать — чтобы соответствовать. Ну да ладно.

Прощальные посты люди пишут тогда, когда собираются уезжать. А она написала, когда уже уехала. По какой причине — я не знаю. Может, боязно было писать такое, находясь в России, а может, она там от злости слегка перевозбудилась и выдала. Такое, что даже сама не поняла толком.

Алла Борисовна, вот вы пишете, что вас ненавидят люди, которых всю жизнь терпеть не могли, но, получается, что это вы об огромной части народа говорите.

Вот правильно говорят — не сотвори себе кумира. Из вас — сотворили. Несколько поколений обычных советских людей. Вы реально были кумиром и суперзвездой в той самой стране, к которой сейчас относитесь с таким пренебрежением. И сейчас у доброй половины любивших вас людей или, может, даже у большего их числа, возникло ощущение, что все они наступили в какую-то отвратительно воняющую субстанцию, лежавшую на дороге. Ну вы в курсе, о чем я.

Эти люди вас любили. А оказалось, что для вас они были всего лишь холопами, Baronin von der Schlamms вы наша. А сейчас и вовсе превратились в рабов. И вы от этого нехорошего народа укатили в светлоликий Израиль. Тот самый, который ни фига не воюет со своими соседями.

Вы бы перестали держать в уме ту Украину, которую создали у себя в голове благодаря всяким Данилкам, Меладзе и Брежневым. Этот вот аутентичный хуторской раек из ваших новогодних мюзиклов. Съездили бы один раз за восемь лет в Донбасс и посмотрели, что этот ваш «раек» делает с людьми, как их убивает и разрушает их дома.

Съездили бы и прочистили свои мозги, если это еще возможно и они не стали такой же анимешной подделкой, как это ваше личико. Но, боюсь, уже поздно. И придется вам доживать свои дни в Израиле, рядом с моложавым фигляром в желтых кальсонах, окучивающим эмигрантскую публику. Которая, к ее чести, Родину все-таки помнит и любит, и уходит с концертов, когда этот ваш фигляр начинает «остроумно» шутить про Россию.

Вы сделали выбор, возможно — самый главный в вашей жизни. Такой вас и запомнят. Вернее — забудут.

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