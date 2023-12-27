Эксклюзив 27 декабря 2023, 19:57 Моральный кодекс от Милонова. Как укротить любителей «голых» вечеринок Продюсер Рудченко: моральный кодекс от Милонова противоречит закону России Коллаж: Global Look Press / Unsplash / Телеканал «360»

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После скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать моральный кодекс для российских артистов. По его мнению, свод правил поможет исключить повторение таких ситуаций. Правда, подчеркнул парламентарий, документ не заменит человеку собственной головы и чувства меры, но это лучше, чем ничего. «360» узнал, увидит ли кодекс свет и поможет ли он регулировать своенравных звезд.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Музыкальный критик Илья Легостаев: у депутатов нет других поводов для обсуждения? В этом будет рациональное зерно, если мы все во главе с авторами этой инициативы переместимся в «палату № 6» — там будем писать себе такие кодексы и обязательно принимать лекарства под наблюдением врачей. Потому что от таких маний нужно лечиться. Тем не менее, когда артист хочет быть частью большого эфирного телевидения или проекта, то, естественно, особенно в последнее время, он предпочитает не комментировать какие-то вещи или вовсе не говорит о том, что напрямую не касается его работы. Но иногда получаются такие курьезные и нелепые вещи [как вечеринка Ивлеевой]. Хотя это было закрытое мероприятие, где все гости — совершеннолетние люди, которые могли развлекаться так, как они считали нужным, не став при этом объектом невыносимой паники. Подозреваю, у депутатов нет других поводов для обсуждения, поэтому решили поговорить об этом. Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

2 Общественный деятель Андрей Ковалев: правильно, что хотят навести порядок Моральный кодекс давно написали — это 10 заповедей: не убей, не кради и так далее. Думаю, идею со сводом норм и правил для российских артистов не продолжат. Но то, что уже произошло, благодаря, подчеркиваю, инфоцыганке Насте Ивлеевой, стало показательной поркой. Последствия этой вечеринки дали всем понять: есть границы, которые пересекать нельзя. Страна проводит специальную военную операцию, люди гибнут на фронте. А эта блевотина устраивает оргии в тылу. Представьте, могло ли такое произойти в 1942 году [во время Великой Отечественной войны]? Конечно, нет. Поэтому правильно, что в этой сфере хотят навести порядок, чтобы публичные люди вели себя прилично. Настю Ивлееву, на мой взгляд, ждет серьезное наказание за огромную сумму неуплаченных налогов. Она должна сесть в тюрьму. Блогер Настя Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Все инфоцыгане в условиях, когда одного за другим сажают, должны себя вести тихо и спокойно. А теперь, когда они все массово начали извиняться, им уже не веришь. Как мы видим, у российских артистов нет каких-либо особенных правил поведения. Они себя ощущают абсолютно свободными от всех законов. Они селебрити, они элита, и у них есть связи. Поэтому считают, что могут себе позволять все что угодно. Им все простят. Но в этот раз, я уверен, будет в точности наоборот.

3 Продюсер Павел Рудченко: кодекс нереально ввести с учетом закона Разница между классикой и шоу-бизнесом На самом деле это вопрос намного сложнее и глубже, нежели простая инициатива создать какой-то кодекс. Морально-нравственный кодекс на основании чего? Если мы говорим о разнице советского артиста и современного, то необходимо понять разницу. Одни действуют в рамках шоу-бизнеса, другие — непосредственно в отрасли культуры с рабочими отношениями с театрами, филармониями и тому подобным. Артисты советского прошлого соблюдали все нормы, работали на государственные компании. Вся их концертная деятельность, выступления и, соответственно, морально-нравственное поведение соответствовали нормам государственного права и в принципе человеческому устройству нашего общества. Артисты балета исполняют «Щелкунчик» на сцене Большого театра. Фото: Alexei Druzhinin / Global Look Press С артистами из шоу-бизнеса довольно странная история. Они с этой стороны не относятся, скажем так, к регламентируемым деятелям, к которым можно приметить какие-то нормы, как к классическим артистам. Инициатива против законодательства Можно сказать, что в шоу-бизнесе одни бизнесмены — оплатил налог и главное, чтобы в твоем выступлении, клипах, песнях и контенте не было нарушений закона о рекламе, экстремистских призывов. Если они это не затрагивают, то артисты из шоу-бизнеса — просто бизнесмены. Но если они действуют в рамках закона о рекламе и административных, уголовных правонарушений, то никакой кодекс не нужен. В России существует 44-я статья Конституции, то есть свобода творчества. У нас цензуры нет. Как в таком случае влиять на таких артистов? Никак. Получается, это все слова господина Милонова. С учетом действующего законодательства его идею осуществить нереально. Публичные люди используют только действующий закон о рекламе и административное и уголовное право, чтобы не перейти черту. Все остальное им разрешено. Поэтому нужно задумываться намного глубже: всю деятельность индустрии развлечений в советское время регулировали, так как артисты были в трудовых отношениях с государством. Вот здесь вся причина и вся разница.