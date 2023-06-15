Эксклюзив 15 июня 2023, 15:29 Катя Гордон объяснила, почему российский бизнес нуждается в молодежи Адвокат Гордон заявила о важности развития молодежного предпринимательства в России РИА «Новости»

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Многие российские отрасли нуждаются в молодежи. Ведь она — фонтан идей и энергии. Предпринимательство молодых нужно в стране активно развивать, об этом на полях ПМЭФ-2023 заявила «360» адвокат Екатерина Гордон.

Она рассказала о том, как открыла свою компанию, которой сейчас уже больше 14 лет.

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«Я точно знала, что моя компания должна специализироваться на разводах, чувствовала, что это пойдет», — призналась адвокат.

По ее словам, начинающие бизнесмены сталкиваются с большим количеством сложностей. Поэтому нужна навигация, чтобы «взращивать этих предпринимателей».

«Есть отрасли, где нужна молодая кровь. Молодежное предпринимательство очень актуально, и ПМЭФ дает возможность взаимодействия. У нас с вами есть ресурсы партнерства, когда можно придумывать коллаборации. Важно, чтобы люди не думали, что в стартап нужны большие деньги. Многие бизнесмены замечают, что важен дух и вера в проект», — подчеркнула Гордон.

Она отметила, что для инвестора важен запал, команда и идея предпринимателя. Собеседница «360» считает, что сейчас само время вычленит самых мощных предпринимателей.

«Молодежь генерит больше энергии, и нам нужно обмениваться этим. Подпитываться этой энергией. Я обожаю молодежь, всегда их поддерживаю», — подчеркнула Гордон.

Она добавила, что важно постоянно учиться и не боятся ошибаться. По ее мнению, суперталантом предпринимателя также является гибкость.