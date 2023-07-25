Эксклюзив 25 июля 2023, 20:21 «Моя жизнь превратилась в ад». Блогер Данила Филиппов опроверг обвинения бывшей девушки в абьюзе Видео «360»: блогер-миллионник Данила Филиппов обвинил бывшую девушку в изменах

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Блогер-миллионник Данила Филиппов опроверг обвинения российской модели Dior Софии Мартыновой в преследовании и абьюзе. В интервью «360» он рассказал, что его бывшая девушка испытывала проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, а также изменила ему. По его словам, он решил с ней расстаться, после чего возлюбленная решила ему отомстить.

Измены и хайп

Блогер признался, что не любит выносить подробности личной жизни на всеобщее обозрение, но «ему не оставили другого выбора».

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«Моя жизнь превратилась в ад, мои друзья, знакомые предлагают мне помощь. Кто-то прекращает общение — даже не разбираясь в ситуации, в комментариях — шквал неоправданного хейта. Люди думают, что я — сталкер, применял насилие к девушке, слил ее „голые“ фотографии, что является ложью с целью хайпа и обеления своей репутации», — объяснил Данила Филиппов.

По его словам, в отношениях с Софией Мартыновой у него было много ссор из-за ее бывших молодых людей, с которыми она якобы продолжала встречаться уже во время новых отношений.

«Со своим предыдущим молодым человеком, которого она от меня утаивала, она рассталась только спустя две недели [после начала] наших отношений», — уточнил блогер.

Абьюз и запрещенные вещества

Филиппов добавил, что у его бывшей девушки были проблемы с наркотиками и алкоголем.

«Я пытался убеждать ее, что ей это не нужно, ведь мир прекрасен без веществ, изменяющих сознание. Она отвечала, что в любой момент может бросить, а я занимаюсь „абьюзом“ и запрещаю ей то, что ей вредит. Если это абьюз — пусть так, я абьюзер, но я хотел ей помочь, потому что любил и рассматривал как маму своих будущих детей», — рассказал собеседник «360».

По его словам, они много раз расставались, но он всегда возвращался, стоило модели лишь извиниться и позвонить ему. Блогер предположил, что его возлюбленная поняла — им можно легко манипулировать.

«Мы все грешны и совершаем ошибки, я все могу понять и простить, кроме измены, которая вскрылась. Она стояла передо мной на коленях, клялась, что ничего не было. Они просто решили встретиться в отеле и уснули вместе. Я попросил пройти детектор лжи, если это действительно правда. Она отказалась, и я принял решение о расставании», — объяснил ситуацию Данила Филиппов.

Больше не пара

После этого София Мартынова неоднократно предлагала начать отношения заново, однако пройти тест на полиграфе отказывалась. В последний раз она позвала блогера в Японию, чтобы построить отношения с чистого листа, но молодой человек отказался.

«Она расстроилась, что ее схема, которая работала всегда, в этот раз не сработала. И через пять дней она начала свою грязную пиар-кампанию на моем честном имени», — рассказал Филиппов.

Он добавил. что обратился в детективное агентство, чтобы подписчики узнали всю правду. Однако интимные фото и видео с девушкой он не сливал. По словам блогера, эти ролики гуляли по Сети еще до того, как он начал встречаться с моделью.

«Как я мог создать, например, [аккаунт в приложении] OnlyFans, и пройти за нее верификацию? Как можно взломать Instagram* ее и ее мамы, ведь <…> нужно ввести СМС с телефона и [пройти] двойную верификацию?. Прошу максимальный репост и огласку. Спасибо, что потратили свое время и не прошли мимо», — резюмировал блогер-миллионник.

Модель София Мартынова обвинила бывшего молодого человека в преследовании, сообщил сайт smi24.news. Девушка заявляла, что блогер слил в Сеть ее фотографии и «зарегистрировал» на сомнительном сайте, отметили авторы статьи.

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