Эксклюзив 22 июля 2023, 19:32 Михаил Задорнов. Уроки правильного русского Писатель Беседин: Михаил Задорнов всегда восхищался русскими людьми РИА «Новости»

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Юмористу Михаилу Задорнову 21 июля могло бы исполниться 75 лет. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» заметил, что в ноябре 2017-го с его смертью многие потеряли близкого человека. Задорнов всегда отстаивал свое мнение и ничего не боялся.

Далее — прямая речь писателя.

Вчера — 21 июля 2023 года — Михаилу Задорнову исполнилось бы ровно 75 лет.

Он ушел из жизни 10 ноября 2017 года. И было ощущение, словно я потерял близкого, родного человека. Хотя лично общался с ним лишь однажды, а так — концерты, телепередачи.

Ни одни новогодние праздники не проходили для меня без законного оливье, съеденного под концерт Задорнова по телевидению. Да что там, я и сейчас частенько пересматриваю его выступления.

Уверен, то страшное чувство — утраты близкого человека — в ноябре 2017-го было не у одного меня. Ведь Задорнова действительно любили, по-настоящему. Михаила Николаевича. Дядю Мишу. Есть такое хрестоматийное выражение — «всенародная любовь»: так вот, оно о Задорнове.

Я сделал о нем несколько передач. Написал с полдесятка статей. Я даже читал его монологи со сцены в том, что принято называть стендапом.

К слову, все эти нынешние стендаперы — кто они, по сравнению с Задорновым? Он ведь был по-своему первым. И точно лучшим.

Да, я говорил много о Задорнове, но сегодня произнесу главное. То, что прописало его в русской памяти. То, что обеспечило всенародную любовь.

Задорнов всегда отстаивал свое мнение. Он выстрадал его, отстоял. И доносил мужественно, честно. Сперва подмечал странности и нелепости советского быта. А после говорил о том, что Америка и американское были не столь пленительны и прекрасны, как рисовали нам в 90-х.

Затем он критиковал — одним из первых — чудовищные реформы систем образования и медицины. Боролся за сохранение языка. Говорил о глупостях вестернизированного образа жизни. Даже в своих подчас диковатых экскурсах в русскую историю и лингвистику Задорнов был убедителен.

Потому что не боялся. Потому что обладал колоссальными знаниями и житейской мудростью. Потому что всегда был настоящим. Потому что умел находить самые правильные слова. Да, Задорнов был широко известен, всенародно любим, он приятельствовал с властителями и олигархами, но всегда оставался собой, отстаивая свое мнение и свою независимость. Главное — он верил в русских и в Россию.

Его принято пародировать в стиле «ну тупые» — этой фразочкой, брошенной об американцах. Кто-то до сих пор воспринимает Задорнова как человека, критикующего Америку в шапкозакидательском стиле.

Нет, товарищи, господа и дамы, он ведь совсем не об этом говорил. Не столько американцев высмеивал и обличал Задорнов, сколько нас с вами, берущих, если угодно, самое нелепое, самое дикое, самое вредное и мерзопакостное с Запада. Вот о чем он говорил. О том, как мы превращаемся в карикатуры и папуасов.

Но в то же время Задорнов всегда восхищался русскими людьми: их смекалкой, соображалкой, находчивостью, душевностью — искренне восхищался. И я сказал, что Задорнов критиковал в Советском Союзе одно, после критиковал в России другое — все так, да, но это была критика не страны, не народа, не Родины, а именно что гадких, неправильных вещей, которые он хотел исправить.

Михаил Николаевич всегда оставался истинным патриотом, доказательно говорившим о том, что русский народ — великий народ.

Собственно, и сам он — своим видом, поступками, мыслями — каждый раз подтверждал данный тезис.

Эрудированный, отзывчивый, мудрый, интеллигентный, подтянутый, с прекрасным чувством юмора писатель, путешественник, исследователь.

Задорнов из текста в текст, из выступления в выступление показывал, каким может быть, каким должен быть русский человек, помнящий свои корни. Уроки правильного русского — так бы я назвал это.

Конечно, сегодня Задорнова очень не хватает. Безумно не хватает. Что бы он говорил сейчас? Остается только пересматривать выступления и поражаться и его остроумию, и мудрости, и пророчествам.

Помню каждое ваше выступление, Михаил Николаевич. И чту память о той нашей встрече. Низкий поклон вам за все. И светлая память.