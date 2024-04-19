Эксклюзив 19 апреля 2024, 19:56 «Маск купил три трека». Продюсер — о мировой славе OTYKEN Продюсер группы OTYKEN: Илон Маск купил у нас три трека Freepik

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Красноярскую группу OTYKEN знают далеко за пределами России, а на Родине коллектив только начинает набирать популярность после совместного трека с рэпером Xzibit. Продюсер Андрей Медонос в беседе с «360» рассказал о достижениях музыкантов.

Кто такие OTYKEN

«На сцене семь девчонок и один парень. Все ровно, как в „Тихих зорях“, специально подобрал так психологически. Таежные, деревенские все», — уточнил Медонос.

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По словам собеседника, продюсеры Xzibita сами проявили инициативу записать совместный трек с OTYKEN, так как за рубежом коллектив хорошо знают.

«На нас подписано в Instagram* пол-Голливуда — Шварценеггер, Джонсон Скала и другие», — сказал Медонос.

К группе давно проявляют интерес звезды

«Нами давно интересуются, это следствие неизбежности. До Xzibita государственный балет национальный Америки у нас восемь треков купил. Причем тут Xzibit вообще. Грэмми в прошлом году. Мы зашли в двадцатку по популярности в Америке, продержались на 18 месте месяц. Илон Маск лично у нас три трека купил для лунного кодекса», — пояснил продюсер.

При этом в России музыканты менее известны, несмотря на то, что перед Новым годом правительство РФ летало в Дубай на конференцию ООН и брало OTYKEN с собой.

Медонос считает, что в России группа не популярна, потому что в нашей стране шансон на 80% и матершинный рэп, а этника не в тренде.

«Америка, Канада, Япония крутит треки OTYKEN на своем телевидении, а Россия — нет», — сказал он.

Зовут в Америку, но OTYKEN ни разу не приехали

«Нас приглашают даже в шоу талантов американское, в Голливуд, Лос-Анджелес. У нас есть проекты с кинокомпанией Hollywood, причем очень, очень громогласные, но также есть подписка о неразглашении», — заявил он.

Медонос рассказал, что сейчас записали саунд-трек для японской киностудии. Все музыкальное сопровождение к историческому художественному фильму для Каннов будет от группы OTYKEN.

Собеседник «360» добавил, что в Москве пару раз были с коллективом, клубы битком сразу набивались. В ближайшее время OTYKEN выступят на ВДНХ, предположительно, 5–6 июня.

Xzibit предложил сибирякам сделать ремикс на песню Belief, вышедшую в декабре 2023 года. Он высоко оценил работу коллектива, оставив положительный отзыв у себя в соцсетях.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.