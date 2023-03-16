Знаменитости 16 марта 2023, 13:24 Маргарита Симоньян: девочка из небогатой семьи, которая стала главным редактором огромного медиахолдинга «360» узнал, как журналистка Маргарита Симоньян стала главредом огромного медиахолдинга РИА «Новости»

Читать 360tv в

Маргарита Симоньян — одна из ключевых фигур российского медиарынка, главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня». О жизненном пути знаменитой журналистки, карьере, семье и интересных фактах — в материале «360».

Детство

Маргарита родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Ее отец — Симон Симоньян, занимался ремонтом холодильного оборудования и электротехники. Ныне — на пенсии, проживает в Краснодаре.

Реклама

О маме, Зинаиде Симоньян, известно мало. Если верить биографической статье на «Википедии», она торговала цветами на рынке.

Уже с детства Маргарита была способной, мечтала стать писательницей. В десятом классе ездила по программе обмена в США (штат Нью-Гемпшир) для совершенствования уровня владения английским языком. Окончив краснодарскую языковую спецшколу № 36 с отличием, за успехи в учебе получила золотую медаль.

Маленькая Маргарита (в центре) с мамой и младшей сестрой Алисой в их доме в Краснодаре. Личный архив М. Симоньян / «Комсомольская правда»

Маргарита Симоньян продолжила образование, поступив на журфак Кубанского государственного университета. Примерно в то же время окончила Школу телевизионного мастерства Владимира Познера.

Карьера Симоньян: от корреспондента местного телеканала до самых вершин

Профессиональную деятельность Симоньян начала на малой родине. По одной из версий, она попала стажером на телевидение благодаря своему литературному таланту.

Съемочная группа приехала делать сюжет о юной поэтессе и ее сборнике стихов, после чего Маргарита превратилась из героини репортажа сначала в стажера, а потом и в корреспондента телерадиокомпании «Краснодар», где проработала с февраля 1999-го по 2000 год.

Соцсети

Этот период в истории России нельзя назвать легким. Маргарита попала в самую гущу происходящего: она освещала события в Чечне. Свою первую командировку от родителей скрыла.

«Когда я в первый раз в 19 лет поехала в Чечню, я скрыла это от родителей. Единственный раз в жизни обманула их, понимая, что они с ума могут сойти от беспокойства за эти десять дней. Сказала, что будут съемки на корабле, в море, поэтому связи не будет. <…> Когда вернулась, и отец мне открыл дверь, у него был шок. Я вошла грязная-грязная, потому что воды там нигде не было, я чистила зубы компотом из сухофруктов. Отец мне говорит: „Где ты была?!“, я ответила: „В Чечне“. Он закричал: „Дура!“, хлопнул дверью, ушел, его не было час. Потом вернулся, молча налил себе рюмку, мне рюмку и сказал: „Ты у меня вместо сына“. Я с тех пор ни разу не пила водку. Я это никогда не забуду», — приводит ее воспоминания «Свободная пресса».

За серию репортажей из Чечни Маргарита Симоньян была отмечена профессиональными наградами. В 2001 году стала собкором ВГТРК в Ростове-на-Дону, в 2002-м вошла в состав президентского пула журналистов.

Владимир Путин (слева) посетил телекомпанию «Russia Today», расположенную в редакционном комплексе зданий на Зубовском бульваре. В центре — глава Russia Today Маргарита Симоньян, 2009 год / РИА «Новости»

В 2004-м Симоньян вновь довелось рассказывать миру о страшных и трагических событиях. Она работала на месте теракта в Беслане.

«Я писала свои тексты, сюжеты и просто рыдала. У меня растекались буквы по бумаге, потому что я ревела. До сих пор не могу смотреть видео и сюжеты оттуда», — вспоминала журналистка 15 лет спустя.

В 2005 году 25-летняя Симоньян возглавила только что созданный телеканал Russia Today. С того момента ее жизнь неразрывно связана с этим проектом.

С на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым в телекомплексе Russia Today в Вашингтоне, 2010 год / Викимедиа

Журналистка участвовала и в других телерадиопроектах, была ведущей программ на «РЕН-ТВ», «НТВ», радиостанции Коммерсантъ FM.

В 2011 году Маргарита вошла в совет директоров «Первого канала», а через два года, в конце 2013-го стала главным редактором МИА «Россия сегодня» (медиагруппа создана указом Владимира Путина на базе ликвидированного тем же указом РИА «Новости»).

Владимир Путин и Маргарита Симоньян, награжденная Орденом Почета, на церемонии вручения государственных наград, 20 декабря 2022-го / РИА «Новости»

Сегодня Маргарита Симоньян ведет свой Telegram-канал, где выкладывает видео с ток-шоу с ее участием, делится мыслями о происходящем в стране, в мире, иногда пишет посты-размышления на неполитические и общечеловеческие темы.

«Какая мотивация у этих людей, [которые уехали и плохо говорят про Родину], следует спросить у их психотерапевта. Я понятия не имею, какая у них мотивация. Я не понимаю в принципе, как можно жить за границей. Я там жила, училась в школе, поэтому для себя не понимаю, как можно там жить и быть счастливым. Но есть люди, которые счастливы. На здоровье… Тем более я не понимаю, как можно бросить свою Родину в такой тяжелый момент. Но есть люди, которые понимают это и могут так сделать. Вот им уже не „на здоровье“… И есть люди, у которых чувства Родины вообще нет. Я знаю таких людей. Но даже не знаю, как это? Понять, каково это, я не могу… Это все равно, что понять, как жить человеку, например, без осязания… Как живут люди, которые ничего не чувствуют? Не знаю… Как живут люди без чувства Родины, не знаю. Сочувствую им очень», — рассказала Симоньян в интервью Вячеславу Манучарову для ютьюб-проекта «Эмпатия Манучи».

Симоньян-писательница

То, о чем грезилось в детстве и юности, Маргарита не забыла. В 2010 году увидела свет ее дебютная книга — «В Москву!», которая почти сразу завоевала награду. Автор получила звание лауреата ежегодной премии за лучшую книгу журналиста.

Двумя годами позже в журнале «Русский пионер» напечатали фрагмент ее повести «Поезд». Кстати, для того же издания Маргарита Симоньян написала множество статей на кулинарную тематику.

РИА «Новости»

Спустя десять лет после первой книги Симоньян презентовала вторую — сборник рассказов «Черные глаза».

«Если кто-то посмеется, а кто-то, может быть, где-то всплакнет в некоторых рассказах, для меня это будет уже огромной наградой… В этой книге собраны все мои рассказы за 15 лет», — говорила она о своем произведении.

Маргарита Симоньян — о личной жизни: «Мне никогда не хотелось замуж»

Первым мужем журналистки принято считать телепродюсера и журналиста Андрея Благодыренко, хотя официально пара не регистрировала отношения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (слева) и заместитель главного редактора — директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко / РИА «Новости»

«Я вообще с ранней юности фактически жила только работой. Мне никогда не хотелось замуж, мысли о детях откладывала на после 30. Когда случались романы, сразу честно говорила ухажеру, что это не всерьез и, скорее всего, ненадолго — мне просто некогда. Вообще, у меня сложное отношение к браку: еще в 12 лет заявила родителям, что ни за что не выйду замуж», — рассказывала Маргарита в интервью «Комсомольской правде».

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян на литературных чтениях журнала «Русский пионер» в книжном магазине «Республика», 2021 год / РИА «Новости»

По-настоящему поменять отношение Симоньян к замужеству смог режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян — сын советского кинорежиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян.

По словам самой Маргариты, общение началось с переписки с Сети.

«Добрый день, Маргарита! Вы мне интересны как замечательный журналист и как соплеменница. По дороге, в машине, я услышал, что на вас открыта настоящая травля. Выражаю вам свою искреннюю поддержку, так как отлично помню ваши репортажи из Беслана», — написал Тигран, на тот момент еще состоявший в браке с актрисой Аленой Хмельницкой.

С 2012 года Симоньян и Кеосаян стали жить вместе, хотя официально зарегистрировали отношения лишь в марте 2022 года.

Пара воспитывает троих детей: в августе 2013-го родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го — сын Баграт, в октябре 2019-го — младшая дочка Маро. Старшие дети говорят на пяти языках: русском, армянском, английском, французском и китайском.

Известные высказывания Маргариты Симоньян

— о Владимире Путине: «Ну нельзя ли сделать вывод, что он сделает что угодно, чтобы сохранить свою страну, свой народ и добиться тех целей, которые считает обязательными? Привыкните уже, ну просто поверьте: он это сделает! „Мы как мученики в рай, а они просто сдохнут“. Это не в шутку».

— о Крыме: «Меня совершенно потрясло, когда мы вернули Крым, и мы туда поехали просто посмотреть. Поехали по всему Крыму. Степная часть Крыма — это сельскохозяйственная, точно такая же земля, как на моей родной Кубани, плодородная. И вот ты едешь по Кубани — ни одной сотки нет невозделанной, давным-давно уже. Красота — пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнух, капуста, яблоневые сады, виноградники. Туда ты заезжаешь — это какое-то, как в Америке говорят, wilderness, дикое необработанное место — эти крымские степи по состоянию на 2015 год. И обшарпанные надписи „Колхоз имени Ленина“. На Кубани в помине ничего от этого не осталось, там уже фермерские хозяйства, полная красота, все возделано. Здесь это все десятилетия пропадало зря. Почему? Народ в Крыму, что ли, не трудолюбивый? Трудолюбивый. Дело не в народе, а в том, как это было устроено и как с ним обращалась украинская власть. Поэтому удивляться тут совершенно нечему».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, сентябрь 2022 года / РИА «Новости»

«Я ездила в Крым корреспондентом еще в начале 2000-х, я прекрасно помню, как эти бедные крымчане по ночам ходили закрашивали дорожные знаки, которые их заставляли писать на украинском, а они не хотели, хотели на русском. Россия в эти процессы вообще не вмешивалась, Путин только пришел к власти в тот момент. Ему было, мягко говоря, не до этого: напоминаю, у нас дома взрывались в Москве, война шла в Чечне и Дагестан еще затронуло, пенсии не платились. Вообще было не до Крыма».

— о Владимире Зеленском: «Не смотрю „Игру престолов“, потому что не переношу сцены насилия. Не смотрю Евровидение, потому что не люблю такую музыку. Не смотрю инаугурацию Зеленского по обеим вышеназванным причинам».

— о запрете на въезд в Армению и премьер-министре страны Николе Пашиняне: «Ни про какие коридоры я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично про Пашиняна, что он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он цэрэушная подстилка без чести и совести, как все цэрэушные подстилки. Вот за эти слова мне закрыли въезд в Армению, о чем я рассказала еще летом, а вы не верили, что чистокровной армянке можно закрыть въезд в Армению».

— о спецоперации на Украине: «Давайте поймем, с кем мы воюем. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы как таковую победили в первые два-три дня, когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО, и не только с НАТО. Сейчас идет война с НАТО на территории Украины».

«Недели за две до начала спецоперации я ужинала со значительным человеком. И кто-то в разговоре спросил: а если действительно начнется война с Украиной, ты знаешь людей, которые это поддержат? Я говорю: я могу по пальцам одной руки среди своих близких и знакомых пересчитать тех, кто это не поддержит. И в первую очередь поддержу это я сама. Я на тот момент только вернулась с Донбасса. Все для меня было очевидно».

— о женщинах: «Россия — не Саудовская Аравия. И лично я жизнь положу на то, чтобы она не стала Саудовской Аравией ни в одном из своих уголков. Совершеннолетние женщины моей страны имеют право жить так, как они хотят, чьими бы дочками они ни родились. Я сама не понаслышке знакома со строгими традициями разных этнических групп в определенных частях Кавказа, поскольку к одной из этих групп очевидным образом отношусь. <…> Напоминаю, что Россия — страна давно победившего женского равноправия, где закон выше традиций, и мы, освобожденные женщины Востока, костьми ляжем за это наше равноправие и за этот наш закон. И за чужое равноправие тоже».

— о риске ядерной войны: «Мы не призываем к ядерной войне. Никто не хочет ядерной войны. Никто не хочет никакой войны. Мы вам объясняем, что вы не оставляете нам выбора. Мы бросим этих людей? Мы бросим самих себя? Мы согласимся с потерей нашего суверенитета, нашей независимости, нашей экономики, культуры? Мы согласимся с тем, с чем мы не согласились в 41-м? Нет, мы будем идти до последнего. А последнее — это какое? Что может быть в современной войне последним?»