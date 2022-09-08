Критик Соседов заявил, что Лобода далека от искусства великих | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 00:24 Поделиться Telegram

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Viber Лунная дорога Лободы. Соседов указал певице ее место после интервью об украинских музыкантах Критик Соседов не признал искусством творчество Лободы

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Украинская исполнительница Светлана Лобода в одном из интервью заявила, что лучший продукт в России создавался украинцами. «360» попытался разобраться, насколько это близко к истине и что думает об этом творческая интеллигенция России. Собеседником издания стал музыкальный критик, шоумен Сергей Соседов

Журналист безапелляционно заявил, что высказывание Лободы — разжигание межнациональной розни и способ оскорбить Россию.

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«Никто разумеется не собирается умалять талант украинских артистов, и артистов, родившихся на украинской земле», — отметил при этом критик.

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Он напомнил, что украинской государственности не существовало до 1991 года. Сначала Украина была в составе Российской империи, потом частью Советского Союза, стране как таковой всего 31 год, заявил Соседов.

«Пусть это знает Лобода. Боюсь, что она этого не знает. Она малообразованна. Поэтому о каких украинских артистах мы должны говорить? Те, кто родился после 91-го года что ли? Лобода-то когда родилась сама? Ну смешно», — иронизировал Соседов.

Шоумен посоветовал исполнительнице учить историю и еще раз подчеркнул, что Лобода родилась в Советском Союзе.

«Это вообще смешно, конечно, когда какие-то мелкие люди, необразованные, начинают что-то там выступать — просто курам на смех», — заявил критик.

Он подчеркнул, что на украинской территории всегда были «певучие люди». Это поющая нация с красивыми, теплыми и приятными тембрами голосов, признал Соседов и добавил, что Украина дала немало замечательных артистов.

«Это и Анатолий Соловьяненко, Евгений Мирошниченко. Думаю, Лобода таких артистов не знает. Это не ее уровня полет», — указал собеседник издания.

РИА «Новости»

«Это меня нет, там от нее ничего бы не осталось вообще. Там бы от нее осталось мокрое место, если бы я был в каких-то дебатах вместе с ней. Просто бы умолкла бы навеки», — бушевал критик по поводу интервью певицы.

Соседов напомнил, что такие великие артисты как Клавдия Шульженко, Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон тоже родились на украинской земле. Он спросил, их ли имела в виду Лобода, когда говорила о «лучшем продукте».

«Может быть то, что она имеет в виду и понимает под какими-то значимыми артистами — может это уровень клубов молодежных, уровень шоу-бизнеса? Тогда я должен огорчить — искусством это не является. То что делает Лобода, <…> это к искусству не относится. Но если она вспомнила великих, то ей до этого уровня как пешком до луны. Лунная дорога от нее до них», — подытожил шоумен.

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