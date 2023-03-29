Эксклюзив 29 марта 2023, 02:49 «Лучший день в моей жизни». Юная поклонница Ольги Бузовой из Раменского рассказала о встрече со звездой Юная поклонница Ольги Бузовой из Раменского рассказала о встрече со звездой РИА «Новости»

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Певица и телеведущая Ольга Бузова исполнила мечту одной из своих юных поклонниц. После концерта в Раменском звезда встретилась с 16-летней Варварой. Из-за серьезного ДТП девочка оказалась в инвалидном кресле, а обнять любимую исполнительницу было ее мечтой. В беседе с «360» Варя поделилась своими впечатлениями от встречи со звездой.

«Эмоции были потрясающие»

По словам Вари, ей сначала не верилось, что она встретится лично с Ольгой Бузовой. Девочка даже специально не настраивала себя на это, чтобы потом не расстраиваться. И даже когда мама рассказала ей про запланированную после концерта встречу, Варя думала, что ничего не получится.

Я была конечно в шоке и почему-то думала, не получится, потому что у нее (у Ольги Бузовой — прим. ред.) много дел. Мы ждали, я думала, что сказать, даже репетировала речь и потом я смотрю — она выходит. Я не поверила, обняла ее. Она такая приятная, искренняя, добрая. Такая, какой я ее представляла. Варя

Она отметила, что давно следит за любимой исполнительницей в соцсетях и ее ожидания полностью оправдались. Также Варя призналась, что хотела бы встретиться с певицей еще раз.

«Да, конечно [хотела бы встретиться], почему бы и нет. Я ее обнимала и думала: неужели это правда, прям какое-то чудо было. Это был лучший день в моей жизни», — отметила Варя.

Видеозапись встречи Вари и Ольги Бузовой опубликовал Super.ru в своем Telegram-канале.

Приемная мать юной поклонницы певицы рассказала, что в организации встречи с исполнительницей помогли сотрудники Росфонда. Варя заранее ничего не знала.

РИА «Новости»

«Эмоции [в тот момент] были потрясающие, волшебные. Она не ожидала, во-первых, для нее эта новость была ошеломляющей, потому что мы ей до последнего ничего не говорили», — поделилась Екатерина.

Она отметила, что когда они с Варей возвращались после концерта, то делились тем, что испытывают невообразимые чувства.

«Эта встреча покорила сердце не только Вари, но и мое», — отметила Екатерина.

ДТП и восстановление

Приемная мама Вари подчеркнула, что встреча с Ольгой Бузовой была давней мечтой девочки. О ней Варя рассказала сразу как попала в семью. Женщина поделилась историей знакомства с Варей и рассказала, почему ребенок оказался в инвалидном кресле.

«Варя попала в ДТП, когда ехала на море с родителями — отцом и мачехой. <…> Они попали в страшную аварию, в которой погиб отец и мачеха. Еще с ними были двое мальчиков — дети мачехи Вари — с ними все хорошо. А Варя получила страшные увечья», — поделилась Екатерина.

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Родная мама Вари, по ее словам, умерла до этого происшествия. После ДТП девочка год провела в больницах, проходила реабилитацию в клинике Рошаля, перенесла много операций. Все это время ей занималась ее родная бабушка по отцовской линии, которая потом забрала ее к себе домой. Какое-то время они жили вместе. Но после ДТП у Вари было много проблем со здоровьем и бабушка поняла, что она не справится. Ей предложили поместить внучку в детский дом, на что она согласилась. Там Варя прожила один год, до того как ее увидела Екатерина. Сейчас Варя уже 3,5 года живет в семье.