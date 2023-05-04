Эксклюзив 04 мая 2023, 15:12 Лидер «Коррозии металла»: жилетку Князя украли по заказу основателя группы «Агата Кристи» Лидер «Коррозии металла»: экс-вокалисту группы Лазоревичу заплатили за кражу жилетки Князя РИА «Новости»

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Основатель «Коррозии металла» Сергей Троицкий, известный как Паук, высказался о скандале вокруг бывшего вокалиста группы Александра Лазоревича. Музыкант рассказал «360», что его экс-коллега украл с выставки жилетку бывшего солиста «Короля и Шута» Андрея Князева (Князя) по заказу одного из основателей «Агаты Кристи» Глеба Самойлова.

Лазоревича обвинили в похищении предмета гардероба Князя с выставки «Панк-культура. Король и Шут». Артиста отправили под подписку о невыезде, а жилетка оказалась у полицейских. После этого Telegram-канал SHOT написал, что бывший вокалист «Коррозии металла» избил женщину в центре Москвы.

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Троицкий прокомментировал новости об экс-коллеге. По словам Паука, Лазоревич носил кличку Саша Шизофреник и действительно был связан с «Коррозией металла».

«Как лидер и вокалист „Коррозии металла“ Саша Шизофреник дал всего один концерт, который состоялся в подвале ЖЭКа № 2 в 1985 году», — заявил фронтмен рок-группы.

Музыкант рассказал, что после первой песни в помещение ворвалась милиция и остановила выступление, а всех присутствующих забрала в отделение. Лазоревича приняли за лидера «Коррозии металла», поскольку раньше считали, что солист главный в коллективе, пояснил Троицкий.

По словам Паука, бывшего вокалиста якобы обвинили по советской уголовной статье и отправили в лагерь на острова в районе Якутии. После гайдаровских реформ надзирателям перестали платить, поэтому они выпустили всех заключенных и уплыли, продолжил лидер «Коррозии металла». Лазоревич же вышел на свободу и будто бы подружился с медведями, с которыми жил до начала XXI века, пока его не обнаружили члены экспедиции Русского географического общества, отметил Троицкий.

«Естественно, когда он вернулся в Москву, он неадаптированный был вообще к этой жизни. Он понял, что он рок любил, тусовки, ему кажется, что сейчас до сих пор 85-й год идет», — подчеркнул Троицкий.

Фронтмен рок-коллектива сообщил, что его бывший коллега не мог зарабатывать деньги. Поэтому он якобы взялся за заказ Самойлова, который, по словам Паука, всегда ненавидел группу «Король и Шут» и ее солиста Михала Горшенева (Горшка).

«Самойлов решил устроить хайп — выйти в жилетке Князя на концерте, а потом ее изрезать ножом», — заявил лидер «Коррозии металла».

Троицкий рассказал, что основатель «Агаты Кристи» будто бы заплатил Лазоревичу 300 долларов (около 24 тысяч рублей по текущему курсу) за кражу. Самойлов якобы сказал бывшему солисту «Коррозии металла», что выступит в жилетке, а потом тот вернет ее на выставку.

«А когда пошел кипишь с этой кражей, и он эту жилетку сдал, то Глеб Самойлов в ненависти находился. Мало того, что он 300 долларов потратил. <…> Он нанял людей, которые избили эту телку, чтобы повесить это на Сашу Шизофреника», — подытожил Паук.

Троицкий добавил, что не видел Лазоревича 37 лет после концерта 1985 года. В прошлом году экс-вокалист «Коррозии металла» пришел на его день рождения, вспомнил фронтмен группы. Лазоревич совсем не изменился с 1985 года, отметил Паук.