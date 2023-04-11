Знаменитости 11 апреля 2023, 19:44 «Свадьба вышла отвратительная». Непростая личная жизнь Михаила Горшенева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Михаил Горшенев, более известный в мире музыки и панк-рока как Горшок и фронтмен легендарной группы «Король и шут», не у всех ассоциируется с понятием «семья» и «дети». В самом деле, личная жизнь музыканта сложилась не сразу. «360» выяснил подробности.

Вспоминал это время с горечью

Первый раз Михаил женился на девушке по имени Анфиса, с которой познакомился на концерте в питерском клубе «Полигон» в 1992 году, в возрасте 19 лет. Она была его фанаткой. Пара встречалась два года, прежде чем пожениться.

Реклама

«Свадьба вышла отвратительная: стол, втиснутый в их тесную комнату, куча родственников, дедушка в галстуке, кретин-тамада», — вспоминал Андрей Князев (Князь) — друг Михаила, фронтмен и сооснователь группы «Король и шут».

Андрей Князев (Князь). / РИА «Новости»

В начале 1990-х «Король и шут» уже набрали большую популярность, музыкантам нужно было много репетировать и выступать. Столь бешеный ритм жизни — «панковский», — постоянные драки, скандалы и стрессы в какой-то момент привели Михаила к наркозависимости.

Его жена тоже злоупотребляла запрещенными веществами. Молодые люди ютились по комнатам и квартирам, все деньги уходили на наркотики. Позже пара стала жить «по друзьям».

Михаил Горшенев (Горшок) / «ВКонтакте»

Сам Михаил вспоминал это время с горечью, ведь они с Анфисой на почве тяжелой наркозависимости постоянно ругались, дрались, дело доходило до крови.

«Каждый день семейной жизни должен был стать последним. Жена бросалась на меня и ногтями до мяса раздирала мне лицо. Употреблять наркотики вдвоем — значит не выбраться из этого никогда…» — рассказывал Горшенев в интервью журналисту Илье Стогову для его книги «Грешники».

Целых четыре года Горшеневым удавалось скрывать свои проблемы от родителей. Но потом Анфиса в отчаянии позвонила отцу Михаила, чтобы занять денег. Она выдумала историю, что муж якобы попал в больницу, а у нее нет денег на такси, чтобы доехать до медицинского учреждения.

Отец Михаила, бывший военный, заподозрил неладное. Поначалу он обзвонил все больницы, а потом, когда сына там не оказалось, поехал к нему домой. Там он застал и Горшка, и его жену в неадекватном состоянии. Мужчина решил вопрос радикально и организовал принудительное лечение Михаила и Анфисы от наркозависимости.

РИА «Новости»

Однако это не сработало: пагубное пристрастие вновь взяло верх, и молодые люди продолжали жить в аду, состоящем из депрессий и скандалов, помноженных на чудовищные проблемы со здоровьем и трудности со средствами к существованию.

Михаил восемь раз находился в состоянии клинической смерти. В итоге его спасли друзья, которые настояли на завершении отношений с Анфисой.

«Разорвали их брак: Анфису отправили к ее родителям, а Горшка определили лечиться. И постепенно ситуация начала выправляться», — вспоминал Князев.

В 2003 году супруги развелись. Анфиса пыталась победить разрушительную тягу к наркотикам, но в 2009 году она скончалась от передозировки. Детей у них с Михаилом не было.

«ВКонтакте»

«Пусть все будет по-настоящему»

Окончательно завязать с запрещенными веществами Михаилу помогла любовь. Ольгу Шаботову — свою вторую жену — музыкант встретил случайно.

«Встретились взглядами в кафе, познакомились, поговорили. И… после этого практически не расставались. Сначала уехали на два дня на озера, гуляли, болтали, дурачились. Обычно, когда знакомишься с человеком, между вами есть дистанция. А Миша сразу стал „своим“», — рассказывала Ольга в одном из интервью.

«ВКонтакте»

По другой версии, пара познакомилась в ночном клубе: Михаил попросил отвезти его домой, и все завертелось.

«Она хотела автограф для брата попросить. И как-то так заболтались. В общем, у нас все просто вышло. Романтика для меня — другое. Я ее в политике люблю. Анархия, идеалы… То, се… Но романтика — это что-то ветреное, а в жизни пусть все будет по-настоящему», — так описывал их встречу Михаил.

Так или иначе, но в 2005 году Горшок женился второй раз. Свадьба была безалкогольной.

Вообще, музыканта изменил этот брак: из панка-наркомана превратился в примерного семьянина. Преобразился Михаил и внешне — вставил передние зубы, которых у него не было с юности.

«ВКонтакте»

Мишутка-отец

С дочерью Ольги от первого брака — Анастасией — Михаил быстро нашел общий язык. Правда, «папой» называть себя не разрешил: попросил, чтобы девочка звала его «Мишутка».

На сцене Горшок был безбашенным панком, а домой приезжал мой папа-Мишутка. Мы много играли, смеялись, баловались. Мишутка разрешал мне заплетать ему хвостики и косички на длинных волосах, рисовать фломастерами новые «татуировки». А еще он сочинял мне смешные детские стишки. Мы вместе играли в компьютерные игры. Анастасия, дочь Ольги от первого брака

В 2009 году появилась на свет Саша — общая дочь Ольги и Михаила. Горшенев стал хорошим отцом для обеих девочек.

«Покупал девочкам одинаковые подарки, даже иногда одергивал Сашу, как младшую, тянувшую на себя одеяло: „Насте сейчас нужнее! Я и тебе все куплю. Потерпи“», — отмечала Ольга в интервью.

Участники группы «Король и Шут» (слева направо): Михаил Горшенев (Горшок) и Андрей Князев (Князь) во время выступления на концерте в спорткомплексе «Олимпийский», март 2010 года / РИА «Новости»

Прошлое убило будущее

По воспоминаниям родных, Михаил иногда мечтал о том, как станет дедушкой, отпустит длинную бороду, они с Ольгой купят загородный домик, чтобы туда приезжали дети и внуки.

Этим мечтам сбыться было не суждено. Пагубное пристрастие Михаила вернулось, когда в 2012 году он работал над мюзиклом TODD для Московского театра киноактера, где сыграл роль парикмахера Суини Тодда: привычным образом артист стал «снимать стресс». Позже, возможно, на душевное состояние как-то повлиял уход из группы его ближайшего друга — Князя.

На церемонии прощания с Михаилом Горшеневым / РИА «Новости»

Алкогольные и наркотические срывы стали омрачать семейную идиллию Ольги и Михаила. В конце концов организм музыканта не выдержал перегрузки.

Жена обнаружила его мертвым 19 июля 2013 года. Официальная причина смерти — «токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотических веществ».