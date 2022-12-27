Эксклюзив 27 декабря 2022, 05:40 «Лежал на столе, а рядом — маленький тигренок». Эдгард Запашный рассказал, когда в его жизни появился цирк Дрессировщик Запашный: цирк в моей жизни был всегда YouTube

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Цирк и общение с животными появились в жизни Эдгарда Запашного с раннего детства. Родители — Вальтер и Марица Запашные — прививали сыну любовь к цирковому искусству. Своими воспоминаниями знаменитый дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка поделился в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Цирк был всегда. Я провожу такую аналогию: вы же сейчас не вспомните, когда в первый раз увидели своих родителей? Они же тоже были всегда. У меня нет воспоминаний, когда я в первый раз увидел тигра, льва, собаку, кошку. Хотя я могу судить по фотографиям — папа держал в одной руке медвежонка, а в другой — меня. Там мне два или три года. Грудничком был — лежал на столе, а рядом маленький тигренок. Это все на подсознательном уровне сохранилось», — вспомнил Запашный.

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По его словам, лет в пять-шесть он уже осознавал происходящее. Хотя после похода в цирк у него не было «вау-эффекта» — все воспринималось как само собой разумеющееся. Дрессировщик заявил, что у него не было чувства страха перед хищниками.

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«Закаливание цирковых детей происходит в раннем возрасте. Помню, как мы приезжали в Днепропетровский цирк, меня мама с папой предупреждали: „Мы сейчас с воздушной гимнасткой познакомимся. Но ты должен знать, что она упала с большой высоты со своим мужем. Он погиб, поэтому про него ничего не спрашивай“. И вот таких историй любой цирковой ребенок знает очень много», — подытожил артист.