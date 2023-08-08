Эксклюзив 08 августа 2023, 14:34 Лада Дэнс обратится в суд с иском на 12 миллионов после ДТП в Подмосковье Директор Лады Дэнс: певица подаст в суд на транспортную компанию после ДТП в Подольске РИА «Новости»

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Певица Лада Дэнс, попавшая в аварию в Подольске, подаст исковое заявление в суд против транспортной компании, рассказал «Газете.ru» концертный директор Сергей Пудовкин. Он уточнил, что цена иска составит 12 миллионов рублей.

Собеседник издания отметил, что у исполнительницы реальная проблема со здоровьем после аварии. Ее адвокат уже подготовил исковое заявление, 9 августа документ направят в суд.

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«Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров», — отметил Пудовкин.

По его словам, из-за ухудшающегося состояния близким Лады Дэнс запретили общаться с ней. Врачи провели вторую операцию на лице певицы — они попытались «оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы», уточнил концертный директор.

Пудовкин рассказал «360», что из-за ЧП ему пришлось оставить семью и вернуться в Москву с отдыха.

«Завтра буду разбираться. Я уже в Москву прилетел экстренно», — отметил он.

Ранее исполнительница решила отказаться от «танцевального» псевдонима. После восстановления она будет выступать под именем Лада. Она попала в ДТП вечером 5 августа — машина, в которой она находилась, столкнулась с Bently.