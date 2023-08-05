Эксклюзив 05 августа 2023, 16:30 Ксения Шойгу и Алексей Столяров: «Мы уже давно не являемся парой»

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В подмосковном Алабине состоялся Чемпионат России по гонкам с препятствиями, а также «Гонка героев» для любителей. Всего на старт вышли 3,5 тысячи человек. В забеге традиционно принимала участие и команда популярного спортивного блогера и амбассадора проекта «Лига героев» Алексея Столярова.

Об изменении в семейном положении Ксения Шойгу и Алексей Столяров рассказали после забега, отвечая на вопрос «360» о том, как удается совмещать семейную жизнь и десятки рабочих проектов.

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«На самом деле мы не находим столько времени, поскольку мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями. И Милана, и работа, и поездки, и все остальное… Ну, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы, действительно, себя найти. Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает, или я с открытия музея приезжаю. Но, тем не менее, Миланик всегда рад» — отметила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Тему продолжил Алексей Столяров: «Мы друзья уже давно. Не было такого, что мы сейчас приняли это решение. Это уже было несколько месяцев назад. Для нас самое главное было то, чтобы Милана не почувствовала, что мы теперь не вместе. Мы также проводим очень много времени с ней. Мы и сейчас поедем к ней! Мы так же планируем развивать спортивные проекты, мы остаемся в одной команде».

Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.