Эксклюзив 01 февраля 2024, 13:55 Лжеминер пытался сорвать концерт Холидей-боя. Что известно об эвакуации, которой «не было» Холидей-бой опроверг эвакуацию во время своего концерта в Брянске

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на концерте Холидей-боя в Брянске. Некоторые СМИ и Telegram-каналы позже распространили данные об эвакуации десятков зрителей. Однако сам певец опроверг, что она была именно во время выступления, раскритиковав один из пабликов, опубликовавших такую информацию. Что произошло в ресторане «Фабрика» в тот вечер, разбирался «360».

Концерт Холидей-боя прошел 31 января. О том, что его посетителей эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе, сообщил, в частности, Telegram-канал Shot. По его данным, на место прибыли правоохранители, а улицы вокруг клуба «Фабрика», от Куйбышева до Комсомольской, перекрыли. После обследования площадки ничего подозрительного не нашли.

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Информацию о том, что фанатов Холидей-боя эвакуировали прямо с концерта, также опубликовал местный Telegram-канал «Подслушано Брянск».

На сообщение о том, что информации о происходящем нет «ни от властей, ни от заведения, ни от исполнителя», вскоре отреагировали в официальном аккаунте Холидей-боя в запрещенном в России Instagram*.

«Вроде официальный городской паблик, а публикует вбросы какие-то с налетом желтизны. Во-первых, всех эвакуировали после концерта, а не на концерте, когда артист уже закончил выступление и уехал в гостиницу, на площадку позвонил какой-то неадекват и сказал, что клуб заминирован. После чего людей, которые уже выходили из зала, стали торопить и эвакуировать», — указали представители певца.

Скриншот видео из сторис Холидей-боя в Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Тут же они выложили и комментарий от лица Холидей-боя, который выразил надежду, что человека, который сообщил о якобы минировании площадки, быстро найдут и привлекут к ответственности.

«С нетерпением будем ждать, когда брянский паблик обязательно расскажет нам, кто это был. Если это, конечно, не какой-то пятиклассник развлекался, иначе смысл звонить после концерта? Вообще, полное отсутствие логики и инстинкта самосохранения», — заключил музыкант.

Скриншот видео из сторис Холидей-боя в Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

«360» пообщался с несколькими посетителями концерта. Девушки также опровергли данные о том, что всех начали эвакуировать прямо во время выступления певца. По словам одной из них, все прошло прекрасно, было очень атмосферно и энергично: «Зал не просто пел песни, он их орал».

«Это дезинформация [об эвакуации в ходе шоу]. Концерт закончился, артисты ушли, и спустя полчаса после окончания концерта удалось забрать вещи из гардероба и выйти на улицу. Пока грели машину, стали подтягиваться работники правоохранительных органов. Никакой эвакуации во время концерта не было. И даже спустя 30 минут после концерта не было эвакуационных мероприятий», — подчеркнула собеседница «360».

Очередь на площадку перед концертом. Фото от подписчицы «360» / Телеканал «360»

С ней согласилась еще одна поклонница Холидей-боя. Концерт, по ее словам, получился отличным, все остались довольны, а во время выступления никого никуда не эвакуировали, оповещений о необходимости покинуть зал не было.

«Концерт закончился, третья часть пошла на выход сразу, мы с подругами еще около часа находились в зале, общались. В баре также оставались люди с концерта, официанты спокойно убирались. Где-то через час мы тоже выдвинулись на выход и в дверях увидели полицию, на улице стояло много машин полицейских, перекрыли дороги. На вопрос, что случилось, ответили: „Потом все узнаете“», — пояснила она.

Были и те, кому концерт понравился не настолько сильно. Например, одна из фанаток была недовольна, что выступление длилось всего час. По ее мнению, выступление должно быть минимум в два раза больше. От других комментариев девушка воздержалась.

Настоящее имя Холидей-боя — Иван Ржевский (Минаев). У него более трех миллионов подписчиков в TikTok и тысячи просмотров роликов на YouTube. Изначально молодой человек прославился благодаря внешнему виду: накрашенное лицо, сотни татуировок и низкий голос. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.