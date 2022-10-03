Исчезновение Константина Легостаева: что известно | 360°

Знаменитости 03 октября 2022, 19:50 Поделиться Telegram

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Viber Таинственное «исчезновение» или пиар-ход. Что известно об истории с «пропажей» певца Легостаева Источник фото: официальная группа, посвященная Константину Легостаеву во «ВКонтакте»

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Фронтмен группы «Dельта» и бывший участник «Фабрики звезд — 5» Константин Легостаев пропал в воскресенье в Сочи и нашелся уже на следующий день. Он рассказал правоохранительным органам, что долго плавал в море, а потом потерялся. Однако «таинственное исчезновение» может быть пиар-ходом.

Исчезновение певца

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Накануне СМИ сообщили об исчезновении лидера группы «Dельта» Константина Легостаева во время съемок клипа. Когда операторы отсняли часть материала, артист решил искупаться в море.

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Подруга Легостаева забила тревогу, когда тот не вернулся на берег. Спасатели искали мужчину более пяти часов. Его друг — певец Павел Титов (Паскаль) — отметил, что несколько раз звонил музыканту, но тот не отвечал.

Филипп Киркоров ужаснулся, узнав о « пропаже» коллеги. В последний раз артисты общались накануне, в 12:46, когда Легостаев попросил сделать репост с его новым клипом в соцсетях.

«В смысле „пропал“? Господи, кошмар какой, что происходит?» — заявил Киркоров в комментарии для «360».

Однако сегодня днем стало известно, что местные жители заметили Легостаева на улице Первомайская в Сочи и сообщили об этом в полицию. Певца вызвали в городской следственный отдел. Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить, где находился 46-летний музыкант и все обстоятельства произошедшего.

Перед «исчезновением» Легостаев произнес странную фразу: сказал, что у его настроения наконец-то нет цвета. После этого посмотрел в сторону, а через несколько минут ушел плавать, передавал «Пятый канал».

В отделе СК певец рассказал, что любит плавать подолгу, по несколько часов. По его словам, когда начался дождь и поднялся ветер, он потерялся, но смог самостоятельно выплыть к берегу. До гостиницы его довезли неравнодушные люди.

«360» попытался связаться с Легостаевым. Однако тот отказался от комментариев, сославшись на плохое самочувствие.

РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов допустил, что история с исчезновением может быть своеобразным пиар-ходом, поскольку к этой теме было приковано внимание почти всего Сочи. Пару дней назад Легостаев выпустил песню «Говорила мне мама».

Друг артиста по имени Сергей отметил, что Легостаеву поступали угрозы, хотя врагов никогда не было. На вечере памяти певца Пьера Нарцисса музыкант был поникшим и якобы что-то предчувствовал, добавил приятель.

Кто такой Легостаев

Константин Легостаев начал свою карьеру в 1996 году, когда вместе с Евой Польной исполнил песню «Ждать и петь». Публике он также известен как участник пятого сезона «Фабрики звезд». Там он выступал вместе с Николаем Носковым, группой «Би-2» и Евой Польной. До финала певец не дошел, но запомнился многим по хиту «Под одним одеялом».

Позднее Легостаев стал лидером группы «Dельта». Кроме того, артист писал саундтреки к фильмам и сериалам — «Карпов», «Прощай», «Не родная», «Три звезды», «Игра». В дуэте с певицей Лолитой он выпустил треки «Расскажи, как…» и «Время любить». В 2009-м стал лауреатом премии «Песня года».

Музыкант не раскрывает подробности личной жизни. СМИ писали, что он счастлив в браке с женой Викторией и воспитывает двух дочерей.

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