Эксклюзив 25 апреля 2023, 04:27 «Я был двоечником»: Артист Олег Терновой рассказал о своей неусидчивости, ставшей частью таланта Артист Олег Терновой назвал неусидчивость своим главным качеством по жизни и в карьере Телеканал «360»

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Победитель шоу «Песни» на ТНТ Олег Терновой рассказал, как стал популярным и добился известности. В беседе Марусей Михейчик в эфире программы «Тет-а-тет с Марусей» музыкант признался, что всегда был неусидчивым, но ему хватило мотивации добиться своей мечты.

Как утверждает сам певец, будущую звезду в нем всегда видела мать, которая и отдала его в музыкальную школу. Когда-то она сама выступала на школьной сцене в ансамбле, но дальше этого дело не пошло.

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«Мама меня отдала в музыкальную школу. Она видела во мне артистизм и будто бы растила, изначально закладывая: вот, ты моя звезда. Расскажи нам стих, спой станцуй — и наверное все оттуда», — поделился артист.

Тем не менее учился он отвратительно и закончил музыкальную школу «со скрипом зубов».

«Сидеть дома, гаммы гонять — это для меня было так мутно. Спина болит, руки-крюки и ты такой — ну я пойду лучше побегаю во дворе. И я был двоечником, дважды или трижды оставался на второй год — в музыкальной школе», — отметил Терновой.

По этой же самой причине — неусидчивости — он не стал и отличником в школе. И будущую актерскую профессию Терновой, наверное, выбирал из этих же соображений. Та самая неусидчивость переросла в импровизацию и стала его коньком.

«Я всегда придуривался, прикалывался, когда не понимал, что делать», — заявил молодой человек.

По его словам, он не раз ошарашивал однокурсников своим поведением. В личной жизни характер артиста тоже ярко проявляется. Как признается завидный холостяк, его спутница должна быть интересным человеком. И не быть настырной.

«Своей настырностью меня человек больше может оттолкнуть. Если девушка мне нравится, то я сам проявлю инициативу. Иначе не интересно, когда ты чувствуешь себя добычей какой-то, а не охотником», — заключил артист.