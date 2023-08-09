Знаменитости 09 августа 2023, 01:52 Голос из детства. Володарский подарил миру «Киборга-убийцу» и стал легендой Главред радиостанции Бабаян назвал Володарского легендарным человеком Кинопоиск

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У многих при фразе «давным-давно, в далекой-далекой галактике…» в голове звучит специфический голос. Этот тембр с выраженной гнусавостью подарил зрителям Леонид Володарский. Голос эпохи VHS-кассет скончался после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Последние девять лет он работал ведущим на радиостанции, но известность ему принесла озвучка пиратских фильмов. Это он назвал «Терминатора» «Киборгом-убийцей» и поработал над «Звездными войнами». Сейчас о нем отзываются, как об ушедшей эпохе.

Володарский умер в Москве после продолжительной болезни. Перед смертью переводчик заболел воспалением легких. Сначала его госпитализировали в обычную палату, но 6 августа из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию, где он позже скончался. По информации Telegram-канала Mash, Володарский умер от сердечной недостаточности.

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Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза, владел английским, французским, испанским и итальянским языками. После выпуска работал научным сотрудником Института Африки, потом в Институте международного рабочего движения. Считается, что сотрудниками этих институтов помимо серьезных ученых были тайные диссиденты и разведчики, а также авторы речей для лидеров страны.

«Прищепка на носу»

Известность к Володарскому пришла благодаря переводам в кино в начале 80-х. Особенно советскому зрителю запомнился тембр его голоса, весьма специфический и гнусавый. Выдвигалось много версий по этому поводу. Некоторые сторонники заговоров предполагали, что переводчик прятался от органов и поэтому надевал прищепку на нос.

На самом деле все оказалось банально и просто, гнусавость появилась в результате двух переломов носа. Первый раз — в результате ДТП, второй раз в драке. Володарского сильно раздражали слухи о прищепке на носу, но дело не доходило до рукоприкладства.

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Бум озвучки пришелся на конец 80-х, когда на российский рынок хлынули кассеты VHS с зарубежными видеофильмами. К услугам Володарского прибегли видеопираты. За свою карьеру переводчика он озвучил более шести тысяч кинолент. В его фильмотеке: ленты «Терминатор», «Люди-Икс», «Звездные войны», «Джанго освобожденный», «Крепкий орешек», «Клан Сопрано».

«Я не считал никогда. Был приятель, тоже переводчик, <…> он записывал. И как-то сказал, что у меня чуть меньше пяти с половиной тысяч. Думаю, сегодня уже все шесть. Процентов семь было шедевров, еще столько же — просто хорошие фильмы, а остальное — полная ерунда», — процитировала Володарского «Газета.ru».

В день переводчик озвучивал порой по пять-семь фильмов. Володарский переводил синхронно, в этом была его особенность. Некоторые фильмы Володарский отсматривал заранее, но в основном озвучивал с первого раза.

Unsplash

Переводчик признавал, что «палат каменных» на пиратской озвучке он не заработал, но смог обеспечить достойное существование. Несмотря на не совсем легальное производство, в многочисленных судах против видеопиратов Володарский никогда не проходил обвиняемым, рассказал «Коммерсант». Считается, что от гнева правосудия его уберегал статус номенклатурного переводчика.

Кроме того, Володарский активно интересовался историей разведки, и разведка отвечала ему взаимностью. Мало кто знает, но Леонид Володарский является автором детектива о работе ЦРУ в Латинской Америке.

Озвучивать фильмы Володарский перестал в конце нулевых. В карьере ведущего было сотрудничество с НТВ, для телеканала он переводил фильмы и сериалы для студий. С мая 2014 года Володарский работал радиоведущим на радиостанции «Говорит Москва». Он вел еженедельную программу о России в советский период. В разные годы вел радиопередачи на «Радио Маяк» и «Серебряном дожде».

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Володарский был известен не только специфической озвучкой подпольного проката. Благодаря ему советский читатель познакомился с творчеством авторов хорроров Стивена Кинга. Также на русский язык Володарский переводил Джерома Селинджера.

Профессионал своего дела

Писатель Платон Беседин рассказал, что с уходом Володарского ушла эпоха.

«Да, это был тот голос из детства. Характерный, гнусавый. Это мы потом узнали, что переводчик дважды ломал нос. А тогда было просто круто, прикольно, драйвово», — поделился Беседин.

Писатель добавил, что обычный «жидкий и постный, как больничный перловый суп» голос быстро забылся бы. А сам Леонид Володарский стал частью советского мифа.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян выразил соболезнования родным и близким Леонида Володарского.

«Ушел прекрасный человек и большой профессионал. В прямом смысле слова легендарный человек! Будем всегда помнить и гордиться, что работали вместе», — заявил Бабаян.

Коллега Володарского Андрей Гаврилов заявил «Газете.ru», что известие о смерти товарища его потрясло.

«Когда уходит человек — это всегда очень плохо. Когда уходит человек, которого ты знал много лет — это плохо вдвойне», — отметил Гаврилов.

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что если вспоминать про эпоху видео, «то это практически 80% был Леонид».

«Его озвучки — такая же неотъемная часть моей жизни, как и множество других вещей эпохи 90-х. О некоторых из них я вспоминаю с содроганием, о Володарском — с теплотой… Покойся с миром!» — написал в комментариях читатель РИА «Новости».

«Человек — история. <…> Володарский и его переводы и речевки героев Голливуда просто прелесть. А голос, это неповторимое единение таланта и музыки речи», — написал другой.

«Он — это мои 90-е! Он ворвался в мой мир, абсолютно советский мир и перевернул его с ног на голову! Царства ему небесного!» — отметил комментатор.

Прощание с Леонидом Володарским пройдет 11 августа в ЦКБ № 1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 в 11:00 по московскому времени.