Эксклюзив 26 марта 2023, 20:23 «Это не конкурс двойников». Продюсер Гудков заявил, что сериал «Король и Шут» разрушил культ Горшка Продюсер сериала «Король и Шут» Гудков заявил, что он не в ссоре с вдовой Горшка РИА «Новости»

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Сериал «Король и Шут» — не конкурс двойников, создатели хотели лишь рассказать о том, как группа стала супергруппой, рассказал «360» продюсер картины Игорь Гудков (Панкер). Он отметил, что не ссорился с вдовой музыканта Ольгой Горшеневой, которая раскритиковала ленту и назвала ее порочащей память Горшка.

Сериал снимали друзья

По словам продюсера, вдова Михаила Горшенева знала о планах по созданию сериала. Она была в числе тех, кто и пришел с этой идеей, отметил Гудков.

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«С Мишей (Горшеневым — прим. ред.) я познакомился до того, как она с ним познакомилась. И я Мишу люблю, и Князь (музыкант Андрей Князев — прим. ред.) любит, и тут очень много людей задействовано. <…> Поверьте, у нас никогда в жизни не стояла задача опорочить Михаила. Он наш друг, чего мы будем оскорблять?» — отметил продюсер.

По его словам, команда снимала «панк-сказку» — историю, основанную на реальных событиях.

«Это не конкурс двойников или байопик (фильм-биография — прим. ред.). Мы специально делали, чтобы было интересно. Музыка прекрасная, мы в ней очень разбираемся, поэтому съемки замечательные <…> Мы показываем результат творчества, как группа стала супергруппой», — подчеркнул Гудков.

На вдову Горшка повлияли соцсети

Продюсер напомнил, что создатели картины пользовались только находящимися в общем доступе фактами. Ольге Горшеневой могли не понравиться какие-то моменты, но это ее личная оценка.

«У меня нет к ней никаких претензий вообще, она имеет право на свое частное мнение. Я думаю, вокруг нее какие-то люди, которые создали свой культ Михаила Горшенева, понятный только им. Мы, наверное, разрушили этот культ», — предположил Панкер.

Он выразил надежду на то, что вдова Горшенева изменит мнение о картине, когда посмотрит оставшиеся три серии.

«Есть видение режиссера. Актеры прекрасные, правда, и все это понимают. А есть люди, которых никакой актер не устроит, им нужно, чтобы это был Миша, а Миши нет. Что тут сделаешь?» — задался вопросом Игорь Гудков.

По его мнению, супругу фронтмена группы будоражат некоторые люди. Ей могут писать гадости в социальных сетях, что могло вызвать такую реакцию. Собеседник «360» отметил — с точки зрения этих людей съемочная группа вовсе не должна была ничего делать. Но команда все сделала верно.

Второе дыхание группы

Поле премьеры сериала группа «Король и Шут» будто бы вновь ожила, заявил Игорь Гудков. Он признался, что именно этого и хотели все те, кто создавал картину.

«Сейчас с группой происходит не то что второе рождение, а такое ощущение, что группа существует. <…> Вся эта история сейчас опять даст волну просмотров, я уверен в этом. Мне бы хотелось, чтобы она (Ольга Горшенева — прим. ред.) относилась к этому фильму по-другому. Но у нее сейчас такое мнение — после третьей или четвертой серии. Я надеюсь, что финальные серии, может быть, ее исправят. Мы не в ссоре», — рассказал продюсер.

По его словам, творческому коллективу удалось создать сериал-клип.

«У нее (Ольги Горшеневой — прим. ред.) пост корректный, она же просто свое мнение высказывает, почему нет? Что мы можем на это ответить? Ну да, такой пост, что тут сделаешь», — резюмировал собеседник «360».

Ранее вдова Горшка раскритиковала сериал «Король и Шут». По ее мнению, лидера музыкальной группы изобразили не таким, каким он был на самом деле.