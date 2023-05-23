Знаменитости 23 мая 2023, 19:27 Дуров опубликовал новые снимки с голым торсом и процитировал книгу для саморазвития Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал новые фото с голым торсом и умной цитатой Соцсети

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Подписчики аккаунта основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова в Instagram* за несколько часов завалили лайками его новую фотосессию. Покинувший Россию предприниматель снова предстал перед публикой с голым торсом.

Это уже третья фотосессия Дурова за последний год, хотя ранее он публиковал свои снимки не так часто. На новых фотографиях основатель Telegram предстал в черных штанах, накидке и ремнем на руке, похожим на крепление к тфилину, какие надевают иудеи во время молитвы.

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Свою новый пост Дуров сопроводил цитатой на английском языке: «Самодисциплина — ключ к здоровью, богатству и счастью». Это немного переиначенное высказывание из книги по саморазвитию американского автора Брайана Трейси «Нет оправданий! Сила самодисциплины. 21 путь к стабильному успеху и счастью». Только, в отличие от Дурова, автор называл самодисциплину универсальным ключом к богатству.

Нейросеть в помощь

В комментариях к последней фотосессии Дурова пользователи не исключили, что предприниматель воспользовался услугами нейросетей, чтобы получить идеальную фотографию.

«Жду, когда Дуров покажет себя настоящего — лысеющего обрюзгшего мужичка, который напишет, что социальным сетям верить нельзя», — написал один из них.

В комментариях отметили, что в последних фотосессиях основатель Telegram все больше походит на героя фильма «Дюна» и, возможно, даже снимется в его продолжении. Также многих смутило, что для фотографий предприниматель продолжает выбирать пейзажи в пустыне.

«В Дубае, конечно, высокая аренда, но не настолько же. Дуров, хватит жить в заброшках», — добавил один из подписчиков.

Умные цитаты и фотошоп

Пользователи не обошли вниманием и очередную умную цитату, которой основатель Telegram сопроводил свои новые снимки. Многим они напомнили «цитатные паблики» в российской социальной сети.

«Можно вывести Пашу из ВК, но ВК из Паши не вывести», — резюмировал еще один комментатор.

Часть людей смутили замазанные соски на фотографиях Дурова. Они допустили, что без использования фотошопа на этот раз он не обошелся.

Также пользователи обратили внимание, что Дуров сам лайкнул собственные посты, чем вызвал еще большее количество шуток о чрезмерном эго.

Местом проведения последней фотосессии Павла Дурова стала набатейская гробница I века нашей эры. Она находится в Саудовской Аравии, почитается мусульманами и попала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дурову тут же напомнили, что откровенные снимки на фоне зданий, которые ценят верующие, заканчивались уголовными делами.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.