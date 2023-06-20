Эксклюзив 20 июня 2023, 17:13 «Чтобы все шло по-доброму». Телеведущий Николай Дроздов поделился жизненным кредо Телеведущий Николай Дроздов: в жизни важно, чтобы мысль, слова и дела не отличались РИА «Новости»

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Сегодня, 20 июня, советскому и российскому ученому-зоологу, профессору географического факультета МГУ и легендарному ведущему не менее легендарной телепередачи «В мире животных» Николаю Дроздову исполнилось 86 лет. Редакция «360» поздравила его с днем рождения, а Николай Николаевич в свою очередь поделился своим жизненным кредо.

Телеведущий поблагодарил за поздравления и заверил, что настроение у него как всегда хорошее. По словам Дроздова, он всегда старается быть на позитиве, потому что все в жизни должно сопровождаться добром.

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«У меня есть установка [жизненная]: чтобы мысль, слова и дела не отличались. И чтобы все шло по-доброму — добромыслие, доброречие и доброделание», — пояснил он.

Чтобы находиться в тонусе, известный телеведущий каждый день делает дыхательную гимнастику. Она состоит из 21 упражнения, которые он делает в том числе сидя, лежа и стоя.

«Очень хорошая гимнастика. Ее доктора дают прямо в больницах. <…> [Но] каждый человек сам себе должен подобрать [свою практику]», — подчеркнул собеседник «360».

На вопрос, есть ли у него заветное желание, которое пока не сбылось, он признался, что никогда не задумывался об этом.

«Нет таких мыслей», — констатировал Дроздов.

В процессе беседы ему несколько раз звонили. Ученый пояснил, что телефон в день рождения просто разрывается.

«Звонки, да [весь день]. Но мы сидим вдвоем с супругой, никто не приходил. Вечером, может быть дочь с внуками зайдет. Навестят», — поделился он.

Дроздов уточнил, что пока находится дома и долечивается. В конце января Николай Николаевич угодил в больницу с переломом ребер. Ведущий поскользнулся на улице, однако не стал сразу обращаться к врачам. В итоге оказался в реанимации — одно ребро проткнуло легкое.

Его дочь Елена рассказывала «360», что Дроздов планировал лечь в больницу в рамках реабилитации. А близкий друг, художник Константин Мирошник отмечал, что Дроздов обратился за помощью к медикам, собирался пройти обследование и отправиться в санаторий.