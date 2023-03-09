Эксклюзив 09 марта 2023, 21:36 «Человек-мемчик». Модель из Дедовска ответила на пост Илона Маска с ее фотографией, где бизнесмен назвал девушку «оно» Модель из Дедовска Лефлер прокомментировала пост Илона Маска с ее фото

Читать 360tv в

Владелец Tesla, Space X и Twitter Илон Маск в своем оригинальном поздравлении с Международным женским днем использовал фотографию российской модели. Оказалось, что на фото — жительница подмосковного города Дедовск Дарья Лефлер. В комментарии для «360» она рассказала, откуда ее знает американский миллиардер, и как она отнеслась к тому, что он назвал ее «оно».

Милый троллинг от Илона Маска

Праздничный твит Илон Маск оформил «с огоньком». Он выложил фотографию красивой девушки, обнимающейся с медведем, и оставил надпись.

Реклама

«Они выглядят такими милыми и плюшевыми, но любая мелочь может превратить это красивое создание в нечто настолько опасное и жестокое, что самый сильный мужчина может быть убит или искалечен на всю жизнь… Здесь вы видите, как оно обнимает медведя», — написал бизнесмен.

Очевидно, он хотел пошутить, сравнив женщин с хищными животными. Сначала кажется, что речь идет об опасном медведе. Но последняя строчка дает понять, что именно женщина может «погубить» даже самого сильного мужчину. Вероятно, для усиления этого эффекта, он и использовал местоимение «оно».

Twitter

«Понравились мои фотографии»

По мнению Дарьи Лефлер — именно она обнимает медведя на этой фотографии, Маск просто хотел пошутить и обижаться здесь не на что.

«Я бы не стала называть выпадом публикацию человека-мемчика у себя на странице. Это юмор, это хохма, это шутка и поэтому в такой же шуточной форме я могу ему ответить, что он очень сильно недооценивает женщин», — сказала модель.

Она рассказала «360», что не знакома с Илоном Маском, как многие подумали. Дарья предположила, что бизнесмен просто нашел ее фото на просторах Сети.

«Я занимаюсь съемками, в том числе с животными, довольно долгое время. Наверное, лет 15. И за это время у меня было много проектов, и в Сети ходит большое количество моих фотографий. Я думаю, Илон просто увидел мои фотографии, и ему понравилось», — поделилась девушка.

Лефлер рассказала, что медведя с нашумевшего снимка зовут Степан. Но это не единственное животное в ее практике фотосессий. У Дарьи также были съемки с пумами, тиграми, львами, пантерами, слонами, орлами и другими животными и птицами.

«Безусловно, работа с хищником — это отдельный вид искусства. Это ни с чем не передаваемые ощущения, требующие определенной концентрации, чтения языка тела, понимания взглядов, потому то животное может легко навредить», — отметила модель.