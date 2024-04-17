Эксклюзив 17 апреля 2024, 14:53 Близки к краху. Чекалины пойдут по миру? Юрист Хаминский: блогерам Чекалиным грозит банкротство РИА «Новости»

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Над блогерами Чекалиными нависла угроза банкротства. Таким мнением с «360» поделился налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что «легкие деньги уходят так же быстро, как и приходят» — это доказывают примеры громких уголовных дел последних лет в отношении представителей инфобизнеса.

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«Когда дело доходит до уплаты сокрытых ранее налогов, выясняется, что припрятанной заначки не хватит, чтобы избежать уголовной ответственности, закрыв долги перед бюджетом. Чуть ли не единственным исключением на общем фоне выглядит семья Чекалиных. Они заплатили в бюджет 504 миллиона рублей недоимки, пени и штрафов, что дало повод Следственному комитету сначала закрыть дело об уклонении от уплаты налогов, а затем и об отмывании денежных средств, полученных преступным путем», — заметил юрист.

РИА «Новости»

Но, по его словам, огромный платеж оставил Чекалиных «на бобах». Хаминский напомнил, что Лерчек и раньше не была среди самых богатых блогеров-миллионников — например, в 2020 году Forbes оценил ее потенциальную выручку в 600 тысяч долларов США (очевидно, что ее реальный чистый доход был в разы меньше), а в 2023 году сервис интернет-статистики «Медиалогия» не включил ее в рейтинг популярных блогеров Рунета.

Убытки и долги

И в том же 2023 году главный операционный актив звездной семьи — ООО «Би Фит» — практически стал банкротом. По словам Александра Хаминского, до возбуждения уголовных дел компании принадлежало более 60 магазинов в России и СНГ, торговавших уходовой косметикой под брендом Letique. В 2020-2022 годах прибыль от торговой деятельности превысила 1,2 миллиарда рублей. На долю Лерчек после уплаты всех налогов могло приходиться порядка 630 миллионов рублей дивидендов. Но в 2023 году количество магазинов сократилось до пяти точек, а убыток превысил 176 миллионов рублей.

РИА «Новости»

«На этом фоне юридические лица, в которых принимает участие Артем Чекалин, видятся обычными малыми предприятиями. Из трех организаций две не имели выручки в прошлом году, а одна показала прибыль в 29 миллионов рублей, из которых Чекалин мог бы претендовать на 13 миллионов после уплаты всех налогов. Потеря бизнеса, рост долгов перед арендодателями и поставщиками, долгое нахождение под домашним арестом привели семью Чекалиных к краху», — резюмировал Хаминский.

Юрист назвал крайне странным на этом фоне иск Артема к Валерии о разделе имущества на 1,2 миллиарда рублей. Он предположил, что, если после погашения всех долгов у них остались такие большие активы, источники происхождения которых не указываются в поданных налоговых декларациях, это может стать основанием для возбуждения новых уголовных дел.