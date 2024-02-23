Знаменитости 23 февраля 2024, 17:20 (обновлено: 23 февраля 2024, 18:25) Андрей Норкин. Яркий, резкий, ироничный телеведущий Телекритик Мельман: ведущий Андрей Норкин находится на своем месте Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Телеведущего Андрея Норкина в России знают как ярого патриота, яркого и эмоционального телеведущего. Темы его выпусков всегда злободневны. Личность Норкина вызывает много споров, однако это лишь подогревает интерес к его персоне. О взглядах, работе и личной жизни известного журналиста — в материале «360».

Андрей Норкин. Биография и начало карьеры на радио

Норкин родился в 1968 году в Москве. О семье, в которой он появился на свет, известно мало: только то, что мать, Татьяна Володина, погибла в 1990 году, попав под поезд, а отец, Владимир Норкин, в последний год жизни, 2012-й, уехал в Израиль и умер там. У Андрея есть младший брат Илья, у них разница в четыре с половиной года.

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Первые успехи в публичных выступлениях Андрей Норкин демонстрировал еще в школьные годы — за время учебы пять раз побеждал в столичных смотрах-конкурсах циркового и эстрадного искусства. Однако после окончания школы в 1985 году стал работать простым слесарем в мастерской НИИ дальней радиосвязи. В следующем году Андрей отправился на срочную службу в артиллерийские войска на территорию Закавказского военного округа. Получил звание сержанта.

В журналистику Норкин пришел в 1989 году, начав работу в отделе информации, печати и рекламы генеральной дирекции Московского центрального стадиона имени Ленина в Лужниках. За три года он успел побывать директором, младшим редактором, редактором и исполняющим обязанности начальника отдела.

С 1991 года началась работа на радио. Вначале — на станции «Максимум», затем — на многих других, включая «Эхо Москвы», «Говорит Москва», «Коммерсант FM». Андрей Норкин занимал разные должности: как просто радиоведущего, так и автора программ (на «Радио-Панорама», «Радио России Ностальжи»), директора информационных программ (на «Радио 101»). С «Говорит Москва» сотрудничал вместе с женой Юлией. С 2017 по 2020 годы вел вместе с ней программу «120 минут» на радиостанции «Комсомольская правда».

1996 год / РИА «Новости»

Норкин на НТВ. Программа «Место встречи»

На телевидение Норкин пришел в 1996 году. Все началось в телекомпании НТВ — до апреля 2001 года он был там ведущим дневных и утренних выпусков программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня». Параллельно учился на факультете журналистики МГУ, правда, диплом так и не получил.

В 2001-2002 годах Андрей Норкин трудился на ТВ-6, затем — на «Эхо-ТВ», был гендиректором московского представительства зарубежного канала RTVi. В дни теракта на Дубровке в 2002 году вел экстренные выпуски новостей на СТС. Позже Норкин работал на Пятом канале, вел программы «Реальный мир» и «Дорогие мама и папа», был ведущим и худруком информационно-развлекательной программы «Утро на Пятом». Затем перешел на ОТР, где вел общественно-политическую программу «Прав? Да!»

Мне нравилось, как ведет Норкин. Он действительно на своем месте, выполнял нужную функцию и делал это достаточно талантливо. Александр Мельман телекритик

На НТВ Норкин вернулся в 2014 году. Стал соведущим «Анатомии дня», вел ток-шоу общественно-политического характера «Список Норкина». Кроме того, трудился на канале «Царьград ТВ» руководителем новостной службы, вел ежедневную программу «Хроники Норкина» и цикл программ «100 лет Революции».

Многие знают Норкина как ведущего высокорейтингового ток-шоу «Место встречи» на НТВ (с 2016 года). При этом программу не раз критиковали за пристрастное поведение ведущего. Кстати, за один из выпусков программы «Список Норкина» ведущего также критиковали за излишнюю эмоциональность: говорили, что он буквально не давал высказаться журналистке Ксении Собчак, якобы в отместку за то, что его в свое время затыкали на канале «Дождь»*.

В выпусках программы «Место встречи» случались и более серьезные скандалы. Норкин явно невзлюбил украинских политологов: по крайней мере двоих он выгнал из студии, а с одним и вовсе подрался. В 2016 году прогнал Сергея Запорожского, обозвав бараном, через год — Кирилла Климчука, при этом нецензурно выразившись. Подрался Норкин с украинским блогером и политологом Дмитрием Суворовым, который в 2018 году в эфире оскорбил немецкого политика, посетившего Донбасс и рассказавшего о гибели сотен детей. Телеканалу НТВ пришлось извиняться перед зрителями.

РИА «Новости»

Еще один связанный с Норкиным необычный инцидент произошел 2 апреля 2019 года в эфире «Места встречи». После речи журналиста Сергея Лойко, поддержавшего Евромайдан и заявившего о «психологии рабов» в России, ведущий внезапно исчез из студии. Позже его жена сообщила, что у Норкина случился гипертонический криз на фоне сахарного диабета. Меньше чем через месяц он смог вернуться к работе, однако вел «Место встречи» уже вместе с временно заменявшим его коллегой Иваном Трушкиным.

Некоторые коллеги указывали на излишнюю резкость и скандальность Норкина, которые с годами становились все заметнее. Об этом, к примеру, высказывался журналист Игорь Яковенко.

Политическая позиция Андрея Норкина

Андрей Норкин — ярый патриот своей страны, иногда отстаивающий ее интересы даже слишком эмоционально. В 2014 году он поддержал возвращение Крыма в состав России и выражал уважение президенту Владимиру Путину, указывая на его сильное «мужское начало». На «Прямой линии с Владимиром Путиным» в том же году он посетовал, что любить родину среди молодежи якобы стало «не модно», и посоветовал усилить патриотическое воспитание.

Норкин поддержал спецоперацию России на Украине. После этого в Канаде его внесли в санкционный список как «агента дезинформации».

РИА «Новости»

Личная жизнь, смерть любимой жены

Андрей Норкин был женат трижды. Первый брак быстро распался, второй же — с журналисткой Юлией Норкиной — продлился около 30 лет, до самой ее смерти. Норкин познакомился с ней еще в 17 лет, но брак они заключили семь лет спустя. К тому времени за плечами Юлии тоже были неудачные отношения — она в одиночку воспитывала сына Александра, родившегося в 1986 году.

Коллеги и друзья семьи отмечали, что пара составляла не только прекрасный семейный, но и удачный творческий союз. Они часто работали вместе, Юлия участвовала в проектах супруга, даже когда была вынуждена оставить полноценную работу из-за детей. В 2002 году Норкины усыновили семимесячного ребенка, а через два года выяснилось, что его биологическая мать оставила в больнице еще одного мальчика. Супруги решили забрать и его — с тех пор Юлия на некоторое время отошла от дел, чтобы посвятить себя дому. Помимо усыновленных, у Норкиных было трое своих детей — Александра (родилась в 1995 году), мальчик и девочка, родившиеся в 2019 и 2020 годах.

Семейная идиллия продолжалась до лета 2020 года, когда 53-летняя Юля внезапно скончалась. По официальной версии, у нее случился инфаркт, но некоторые СМИ писали о самоубийстве. Заодно распространились сплетни об изменах Норкина супруге. Его друг Евгений Спицын назвал слухи «омерзительными» и добавил, что Норкин всю жизнь любил только Юлию, они «жили душа в душу», да и работа не оставила бы время для романов на стороне.

Однако не прошло и года, как вдовец женился снова — на руководителе торговой компании, выпускнице Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирине Бородиной, которая старше его на семь лет. Журналисты писали, что Андрей и Ирина сблизились, когда она поддерживала его после смерти Юлии. Ирина быстро влилась в семью. Дочь Норкина Александра поддержала выбор отца, написав под их свадебным фото: «Будьте счастливы, родные мои».

«Другой формат» Норкина и анекдоты

Андрей Норкин запомнился и тем, что рассказывал анекдоты в конце почти каждого выпуска «Места встречи». Некоторые возмущались грубости и даже скабрезности его шуток, но многим зрителям юмор нравился. В Сети отмечают, что ведущий «тактичен и обстоятелен», но при этом «умеет вовремя пошутить».

Послушал Моргенштерна**. Что могу сказать? Действительно — неплохие песни у Бузовой! Андрей Норкин журналист, телеведущий

А в 2018 году Норкин стал даже выступать с литературно-юмористической концертной программой «Другой формат», где исполнял советские произведения писателей-юмористов, делился смешными историями и опять-таки анекдотами.

Вот еще несколько его шуток:

«Британские ученые недавно установили, что великий фараон Рамзес II скончался от кариеса, поскольку все стоматологи ушли с Моисеем».

«Если бы фильм „Мимино“ снимали в Москве в наши дни: „Лариса Ивановна, с сегодняшнего числа в ресторан нельзя, приезжайте сразу ко мне“» (рассказано во время пандемии коронавируса).

«Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома. Получается как настоящая, даже траванулся пару раз».

Среди крылатых цитат Норкина есть и куда более серьезные. Например, довольно часто приводят его слова об информационной войне.

Мой рецепт выживания в информационной войне, наверное, покажется банальным: нужно думать, сравнивать, сопоставлять и, нет, не делать выводы, а снова думать! Я уверен, что любой человек, желающий получить как можно более полную информационную картину текущих событий, в состоянии это сделать. <…> Информационную войну невозможно выиграть, нам с вами вполне по силам не допустить ее перерастания в обыкновенную. Нужно только не лениться думать. Андрей Норкин журналист, телеведущий

Помимо журналистской, Андрей Норкин в 2010-х некоторое время занимался преподавательской деятельностью — вел мастерскую на журфаке Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», был наставником образовательного проекта «Курс НТВ».

Относиться к деятельности и личности журналиста можно по-разному, но награды говорят сами за себя. Норкин — обладатель национальной телевизионной премии ТЭФИ (2006), премии правительства России в области СМИ (2013), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2024).

* Внесен в реестр иноагентов.

** Признан иноагентом в России.